Im nebelverwöhnten Schussental wird es am 2. November noch einmal richtig bunt werden, denn die Laienspielgruppe Meckenbeuren lädt an diesem Abend zu einem ganz speziellen Bühnenerlebnis in den Kulturschuppen am Bahnhof ein. Unter dem Titel „Bitte Vorsicht am Gleis 1“ erwartet die Theaterfreunde ein urkomisches Programm der ganz besonderen Art.

In den über 36 Jahren, in denen die Laienspielgruppe bereits ihre Straßentheater aufführt, waren immer auch einige außergewöhnliche Stücke dabei, die sich von der Masse abhoben und die bei Zuschauern und Spielern gleichermaßen außergewöhnliche Eindrücke hinterlassen haben. Diese ganz besonderen Theaterperlen noch einmal auf die große Bühne zu bringen, ist die Umsetzung einer langfristig gehegten Idee und die Erfüllung eines von vielen Stammzuschauern geäußerten Wunsches. Endlich ergibt sich so die Möglichkeit, die ganz persönlichen Lieblingsstücke vergangener Jahre noch einmal wiederzusehen oder, falls einmal verpasst, selbst in den Genuss dieser fast schon legendären Bühnenwerke zu kommen. Doch das ist noch nicht alles, denn darüber hinaus wird es bei „Bitte Vorsicht am Gleis 1!“ auch viele neue Sketche zu bestaunen geben, zudem freche Sprüche, drollige Gesangsnummern und eine kleine Prise Kabarett.

Insgesamt vier Regisseure haben sich gleich nach dem Bahnhofsfest der Herausforderung gestellt und mit zahlreichen Akteuren eine aberwitzige Spielfolge zusammengestellt, bei der bereits die Proben zu etlichen Lachern führten. Dabei gibt es neben vielen altbekannten Gesichtern auch dieses Mal wieder einige neue Akteure zu sehen, denn die Anzahl der Theater begeisterten Mitspieler ist auch in diesem Jahr wieder erfreulich gestiegen. Dass die Laienspielgruppe überhaupt ein ganz aktiver und lebendiger Verein ist, zeigt sich insbesondere daran, dass sich alle Beteiligten, egal ob vor oder hinter der Bühne, immer mit größtem Engagement an den umfangreichen Vorbereitungen beteiligt haben. Nur so wurde es möglich, diesen ganz besonderen Theaterabend, außerhalb der sonst üblichen Spielroutine, zu bieten. Aus Sicht des Vereins keine leichte Aufgabe, denn am 29. November feiert bereits die Jugendgruppe mit ihrem diesjährigen Stück „Die kleine Hexe“ ihre Premiere und für das Erwachsenenstück im März nächsten Jahres wird auch schon geprobt.

Für „Bitte Vorsicht am Gleis 1!“ wird der Kulturschuppen umgestaltet werden. Neben Sitzplätzen besteht die Möglichkeit, sich an den Biertischerhöhungen aus dem Hause Hoher niederzulassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, denn im Saal findet durchgehend eine Bewirtung statt. Auch das macht diesen Abend bei der Laienspielgruppe so ungewöhnlich. Auf diese Art können alle Zuschauer einen angenehmen und geselligen Theaterabend erleben und genießen. Apropos Zuschauer: Die dürfen sich auf ein wirklich sagenhaftes Programm freuen – sogar eine für Meckenbeuren obligatorische Geißbock-Nummer wird es geben.

Der Kartenvorverkauf erfolgt bei Schreibwaren Gresser (Telefon 07542 / 4711) oder an der Abendkasse.

Eintritt: Sitz- oder Stehplätze, jeweils zehn Euro.

Bitte beachten Sie, es gibt keine Reihennummerierung oder Reservierungsmöglichkeiten. Die Verteilung der Plätze erfolgt nach dem zufälligen Eintreffen der Gäste.

Öffnung und Bewirtung ab 18 Uhr – Beginn des Programms um 19 Uhr.