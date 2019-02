Bildungszentrum präsentiert sich seinen künftigen Schülern

„Wie kommt man in die Hundeklasse?“, so die spontane Frage eines Grundschülers beim Tag der offenen Tür am Bildungszentrum Meckenbeuren, als Rektorin Ulrike Wiedmann den Schulhund „Blue“ vorstellte, denn der ist schließlich der heimliche Star in Meckenbeuren.

Das Interesse der Kinder und deren Eltern indes war nicht nur beim Angebot „Lernen sie den Schulhund Blue kennen“ enorm groß. Physikalische und naturwissenschaftliche Experimente standen ebenso auf dem Programm wie der „Mitmach-Zirkus“ in der Sporthalle, das Herstellen von Backmischungen in der Schulküche, die Vorstellung des Geschicklichkeitssports „Speed Stacks“, die Robotik-AG und vieles mehr.

Eröffnet wurde der Informationstag durch ein kurzweiliges Programm in der Schulmensa, moderiert von den drei „Urwaldschülern“. Auf den Punkt brachte es dabei der Schülerchor mit den Liedzeilen: „Willkommen an unserer Schule, sie ist ne Super-Schule – willkommen in unseren Räumen, davon könnt ihr nur träumen.“ Auch die Schul-Band sowie die Zirkus-AG ernteten für ihre Aufführungen begeisternden Applaus, bevor Rektorin Ulrike Wiedmann die Kinder aufrief: „Lasst uns die Schule rocken.“

Bestens bewirtet wurden die Besucher von den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern.