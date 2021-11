Bildungsprogramm 2022 der Akademie Schloss Liebenau erschienen

Mit einer Palette an Fort- und Weiterbildungen ist jetzt das neue Bildungsprogramm der Akademie Schloss Liebenau für das Jahr 2022 erschienen.

Besonders digitale Formate haben seit Beginn der Pandemie an Bedeutung gewonnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Akademie baut daher ihr Angebot deutlich aus. Auch das Thema Selbstfürsorge hat im neuen Programm einen größeren Stellenwert erhalten: So gibt es eine ganze Reihe von Kursen, zu Themen wie Achtsamkeit und Resilienz.

Die Kurse der Akademie Schloss Liebenau richten sich an Fach- und Führungskräfte in Pädagogik, Pflege und Begleitung von Menschen. Neben fachlichen Themen werden auch Fortbildungen in den Bereichen Kommunikation, Recht, Spiritualität, Gesundheit und Digitale Kompetenz angeboten.

Alle Bildungsveranstaltungen der Akademie Schloss Liebenau folgen den aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und berücksichtigen die Entwicklung des Pandemie-Geschehens.

Anmeldungen sind ab sofort möglich: www.stiftung-liebenau.de/akademie.

Weitere Informationen rund um Anmeldung oder Kursangebote gibt es unter Telefon 07542 / 10 12 66 oder per E-Mail akademie@stiftung-liebenau.de.