Antonia Kreßner, Jahrgang 1997, gebürtig in Eriskirch, zur Schule gegangen in Tettnang, seit einem Jahr wohnhaft in Ettenkirch-Waltenweiler, schon als Kind bei Motorrad-Messen mit dabei. Auch ihren Freund hat sie übers Motorradfahren (“meine Leidenschaft“) kennengelernt, dieser Tage auf einer Husqvarna 701 unterwegs. Bei der Sparkasse Bodensee hat sie vor Kurzem die Ausbildung abgeschlossen und arbeitet nun in der Filiale in Stockerholz. Das Studium zum Betriebswirt soll ihr nächster beruflicher Schritt sein.