Biker erhalten Segen zum Saisonstart

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel haben am Sonntagvormittag etwa 150 Motorradfahrer und Biker den Segen für eine unfallfreie Fahrt erhalten. Sie alle waren morgens zum Gottesdienst in die St.-Jakobus-Kirche in Brochenzell gekommen und erhielten im Anschluss an die Messe den Segen von Pfarrer Josef Scherer.

„Auch wenn die Saison schon begonnen hat und sie wahrscheinlich schon tapfer mit ihren Maschinen unterwegs sind – für Gottes Segen ist es nie zu spät, sondern der gilt jeden Tag neu," versicherte Pfarrer Scherer. Darüber hinaus erklärte er, dass er lieber von Motorradsegnung und nicht von Motorradweihe sprechen möchte. Schließlich habe eine Weihe einen sehr starken religiösen Bezug und sei normalerweise Personen vorbehalten, die einen bestimmten Dienst in der Kirche übernehmen.

Mit Gebeten und Liedern erbaten anschließend Pfarrer Scherer und die Gottesdienstbesucher allzeit gute, sichere und unfallfreie Fahrt. Bereits zum 27. Mal fand die beliebte Bikermesse in der St.-Jakobus-Kirche in Brochenzell statt. Natürlich durfte dabei auch nicht die Band ohne Namen fehlen, die nur einmal im Jahr zu dieser Gelegenheit auftritt und deren Musik regelmäßig für Gänsehaut sorgt.

Keine Motorradsegnung ohne anschließenden Hock. Dieser fand nach der Segnung im benachbarten Wirtshaus Schloss statt. Beim zünftigen Weißwurstfrühstück tauschten sich die Motorradfahrer über ihre Erfahrungen auf der Straße aus. Neben spannenden Motorradgeschichten gab es auch wertvolle Tipps für die besten Routen.