Big Band „Blue Notes“ kehrt nach zwei Jahren Pause auf die Bühne zurück

Nach einer langen Durststrecke von zwei Jahren ist die Big Band „Blue Notes“ am vergangenen Samstag erstmals wieder live vor Publikum aufgetreten. Der große Publikumszuspruch bestätigte die Verlegung vom ursprünglich geplanten Auftritt im beengten „Kultur am Gleis 1“ in die weitläufige Humpishalle Borchenzell.

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Rock, Pop und Jazz gelang der Band unter der Leitung von Richard Nickel ein unterhaltsames Konzert. Das Gesangsquartett „SchuBiDu“ und der Saxophonist Michael Reiß waren zusätzliche Farbtupfer für das Abendprogramm. Sehr souverän führte Rainer Möser mit kleinen Infos durch das Programm und hatte nach der Pause noch eine Überraschung bereit.

Quartett „SchuBiDu“ sorgt für Swing-Feeling

Mit Titeln wie „A String of Pearls“ oder „Harlem Nocturne“ entstand die Stimmung aus der Zeit der großen Big Bands von Glenn Miller oder Duke Ellington. Über der stabilen Rhythmusgruppe entfalteten die Saxophone im runden Satz ihre Melodiebögen. Darüber setzten die Trompeten und Posaunen ihre knackigen Riffs und Breaks. Kleine Soli von Saxophon, Trompete, Posaune und Schlagzeug, besonders fleißig Nicole Richert auf dem Alt-Saxophon, wurden immer wieder mit Zwischenapplaus bedacht.

Besonderes Swingfeeling entstand zusammen mit den vier Frauen von „SchuBiDu“, die in „Lullaby of Broadway“ und „It Don’t Mean a Thing“ erfrischend und ausdrucksstark ihren Gesang über die Band legten. Ihre A-cappella-Einlage mit der Ballade „More Than Words“ der Funk-Metall-Band „Extreme“, eigens für das Quartett von Franz Gapp arrangiert, war fein abgestimmter, runder vierstimmiger Gesang. Viel Heiterkeit löste der Wechsel vom Original „Fly Me to the Moon“ in die Version von Roger Cicero „Schieß mich doch zum Mond“ aus.

Auch Latin-Rock ist im Programm vertreten

Mit mehreren Titeln der Band Santana zeigte die Big Band, dass sie auch im Latin-Rock zu Hause ist. Stilsicher präsentiere sie den Welthit „Smooth“ aus dem Jahr 1990 mit sonorem Gesamtklang. In „Black Magic Woman“, quasi eine Erkennungsmelodie, überzeugte die erweiterte Rhythmusgruppe in der afro-amerikanischen Rumba. Emphatisch und mit schöner melodischer Entwicklung gab Hermann Föhr seinem Gitarrensolo in dem instrumentalen „Europa“, eine der beliebtesten Kompositionen Santanas, eine träumerische Note.

„Special Guest“ Michael Reiß studiert Saxophon an der Hochschule für Musik in Nürnberg und verstärkte bei dem Konzert das Tenorsax-Register. Besonders in der ruhigen Ballade des Rocksängers und Pianisten Leon Russell „A Song for You“ erlebte man seinen offenen Ton, seine ideenreichen, flüssigen Improvisationen. Guns’n’Roses, Sting, Stevie Wonder oder Queen – immer gelang es Richard Nickel mit seinen Musikerinnen und Musikern den verschiedenen Songs ihre besondere Stimmung zu geben.

Die Überraschung des Abends war der Wechsel von Rainer Möser vom Ansagemikrophon zum Vokalsolo „Music“. Stilecht sang er den Sommerhit aus dem Jahr 1976 von John Miles mit aufmerksamer, abwechslungsreicher Begleitung der Band. Nach der Blues-Zugabe der Big Band für den reichhaltigen Beifall setzten die Sängerinnen mit der alpenländischen Pop-Ballade „Heast es net“ von Hubert von Goisern einen beschaulichen Schlusspunkt.