Bewerberliste der Freien Wähler ist fast komplett

Zur Mitglieder der Freien Wähler Meckenbeuren hat Vorsitzender Manfred Deutelmoser viele Gäste begrüßen dürfen. In seinem Bericht über das vergangene Vereinsjahr erinnerte er unter anderem an die politischen Stammtische und die Hauptversammlung des Kreisverbandes.

Schriftführerin Pia Litz-Kehr ergänzte den Rückblick des Vorsitzenden und informierte über ihre Pressearbeit. Kassierer Markus Neumann gab einen Überblick über die Kassenlage. Die Kassenprüfer Eugen Lehle und Peter Banholzer bescheinigen ihm eine einwandfrei geführte Kasse, so dass die Entlastung einstimmig erteilt wurde.

Die Freien Wähler sind gemäß Kommunalwahlgesetz eine mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung. Mit derzeit fünf Vertretern im Meckenbeurer Gemeinderat und zwölf im Kreistag stellen sie seit Jahrzehnten die jeweils zweitstärkste Fraktion.

Mit großem Beifall begrüßten die Mitglieder die angekündigte Bewerberliste für die anstehenden Kommunalwahlen. Manfred Deutelmoser gab bekannt, dass von den insgesamt 22 zur Verfügung stehenden Listenplätzen für die Gemeinderatswahl bereits 19 Bewerber ihre Kandidatur für die Freien Wähler für die Wahl am 26. Mai 2019 zugesagt haben. Er bedanket sich bei den anwesenden Bewerbern, aber auch bei allen, die sich der Wahl stellen, und wünschte ihnen allen einen guten Start.

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Christof Hartmann, schloss sich den Dankesworten an und informierte über das ungefähre Zeitbudget, das jeder gewählte Vertreter im Gemeinderat zu erwarten hat. Neben einer monatlichen Gemeinderatssitzung fänden zusätzlich Ausschusssitzungen statt.

Kreisrat Roland Weiß informierte über das Schwerpunktthema Kreishaushalt 2019. Erfreulich sei, dass mit einer Mittelbereitstellung in Höhe von über vier Millionen Euro die Südumfahrung Kehlen nächstes Jahr fertiggestellt werden könne. Im Regionalverband Oberschwaben arbeite man vordringlich an der Fortschreibung des Regionalplanes und der Elektrifizierung der Südbahn. Besondere Erwähnung verdiene auch, dass alle angemeldeten Straßenbaumaßen des Bundes in der Region, wie von der Verbandsversammlung vorgeschlagen, in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufgenommen worden seien.

Am Ende der Versammlung stellte Markus Neumann die mit viel Beifall begrüßte aktualisierte Web-Site der Freien Wähler Meckenbeuren vor.