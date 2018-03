„Bewegen und reden“ – bei beidem besteht Bedarf

Die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Tettnang-Meckenbeuren will ihr Angebot ausweiten. Bislang sind jeden ersten Montag im Monat ab 18.30 Uhr im Familientreff der Schussengemeinde die Türen fürs Gruppentreffen geöffnet, jetzt soll Tettnang stärker einbezogen werden. In mehrfacher Hinsicht sollen Frauen künftig eine größere Auswahl haben.

Was dafür spricht, dass die Gruppe gut läuft und ständig „neue Gesichter“ dazukommen, wie Anne Bunk, Marinette Schöniger und Angelika Siller bestätigen. „Wir haben uns überlegt, wie wir den Interessen der Betroffenen noch besser nachkommen können“, sagen sie. Einmal im Monat einen starren Termin zu haben, habe sich bewährt, „aber wir haben auch festgestellt, dass es für einige schwierig ist, nur einen Tag im Monat zu nutzen.“ Wenn gerade an diesem Tag eine Behandlung ansteht, könne man nicht dabei sein und ist acht Wochen ohne den gewünschten wie wertvollen Kontakt.

Hinzu kommen zwei Erkenntnisse: Bei mehr als 20 Personen im Raum ist es schwierig, persönliche Gespräche zu führen. Und: Sport und Krebs – diesem Thema will die Gruppe mehr Raum geben. „Wir wollen keine weitere Reha-Sportgruppe begründen“, stellen die Macherinnen vorneweg klar. Laufen und reden, beidem soll bei den Zusatzterminen gleiches Gewicht zukommen. „Bewegen und reden“ ist denn auch die Auftaktveranstaltung am Freitag, 9. März, ab 18.30 Uhr im Haus Josefine Kramer in Tettnang überschrieben (siehe unten). Bewusst sei ein Veranstaltungsort in Tettnang gewählt worden, da die Treffen früher ja auch in der Montfortstadt stattgefunden hätten. Durch den Vortrag rücke dann auch wieder in Vordergrund, dass es sich um eine Gruppe für beide Orte handelt.

Tatsächlichen Bedarf abklopfen

Was bleibt, ist der feste Treffpunkt jeden ersten Montag im Monat im Familientreff in Meckenbeuren. In der nächsten Woche könnte dann in Tettnang ein Termin von „Bewegen und Reden“ sein und so weiter. Hier muss noch der tatsächliche Bedarf abgeklopft werden – auch ob an einem Treffen in den Außengebieten Interesse besteht. Schließlich kommen auch Frauen aus Neukirch, Bodnegg oder Eschach zu der Gruppe – was damit zu tun haben könnte, dass es in Ravensburg derzeit keine Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs gibt.

Ein Los, das noch vor nicht allzu langer Zeit auch der hiesigen Gruppe beschieden war. Nach 20 Jahren wertvoller Arbeit ging 2014 die Geschichte der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs in Tettnang und Meckenbeuren zu Ende. Das sollte es aber nicht gewesen sein, waren sich Anne Bunk und Marinette Schöniger einig – dafür sei das Anliegen zu bedeutsam, der Gewinn für Betroffene zu groß. Beide sind im Herbst 2015 aktiv geworden und haben mit Angelika Siller eine weitere Mitstreiterin für die Organisation gewinnen können. Und nunmehr steht die nächste Phase an.

BLICK:

Zwei Komponenten will die Frauenselbsthilfe nach Krebs unter einen Hut bringen – nämlich regelmäßige Lauftreffen zu veranstalten, bei denen der Erfahrungsaustausch seinen berechtigten Platz hat. Dahinter steht auch der Gedanke, „an die frische Luft“ zu kommen. Beim Laufen sei es auch egal, ob geredet wird oder nicht.

Konkreter soll das Ganze am Freitag, 9. März, ab 18.30 Uhr im Haus Josefine Kramer werden. Bei der Auftaktveranstaltung zu „Bewegen und reden“ sind Prof. Dr. Dr. med. Frank Mayer, Onkologe aus Friedrichshafen, und Anette Kramer (Meckenbeuren) als Übungsleiterin für Rehabilitation in der Krebsnachsorge mit von der Partie. Anette Kramer wird anfangs bei den Treffen Anleitung geben und helfen, dass die Sache ins Laufen kommt.