Betrunkener zeigt sich uneinsichtig

Die Polizei ist am Samstag kurz vor Mitternacht wegen einer Ruhestörung in die Meckenbeurer Hauptstraße gerufen worden. Die Wohnungsinhaber feierten mit einem betrunkenen 38-Jährigen Gast eine „Party“. Da dieser sich uneinsichtig zeigte und auch die Beamten beleidigte, sprach man einen Platzverweis aus. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr mussten die Beamten erneut ausrücken und trafen abermals auf den renitenten 38-Jährigen, der dann in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Friedrichshafen gebracht wurde. Er wird unter anderem wegen Beleidigung und Ruhestörung angezeigt.