Betrunkene verursacht Unfall

eine 23-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der K 7725 betrunken einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Von Hirschlatt in Richtung Kehlen kam sie mit ihrem Auto links von der Straße ab und überfuhr an der Einmündung der Hirschlatter Straße die dortige Verkehrsinsel. Dabei kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Frau zog sich bei dem Unfall eine leichte Handverletzung zu, an ihrem Wagen entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die 23-Jährige musste daher eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.