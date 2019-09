Betrug: Seniorin soll 90 000 Euro gewonnen haben

Eine ältere Dame ist am vergangenen Wochenende Opfer von Telefonbetrügern geworden, die ihr einen angeblichen Geldgewinn von rund 90 000 Euro versprachen. Nun warnt die Polizei die Bürger.

Ein männlicher Anrufer teilte der Frau mit, dass der Gewinn erst an sie ausbezahlt werden könne, wenn sie Guthabenkarten kaufen und die Codes per Telefon an ihn übermitteln würde. Die Geschädigte ging darauf ein, kaufte die Karten und gab dem Anrufer die Codes durch, der daraufhin den Kauf weiterer Karten forderte.

Eine aufmerksame Angestellte eines Geschäfts, in dem die ältere Dame die Guthabenkarten kaufen wollte, wies die Seniorin auf die Betrugsmasche hin. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro, heißt es im Polizeibericht.