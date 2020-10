Beteiligungscafé öffnet in Ferien

Im Jugendreferat wird es in den Herbstferien ein Beteiligungscafé geben. Hier können alle kleinen und großen Bürger_Innen aus Meckenbeuren sich zum aktuellen Stand der Kinder- und Jugendbeteiligung informieren, gegenseitig austauschen, neue Ideen schmieden und bei Getränken und Snacks ins Gespräch kommen, teilt das Jugendreferat mit. Natürlich sind bei dem Treff die aktuellen Corona-Vorschriften zu beachten.

Am Freitag, 20. November, findet außerdem die nächste Jugendkonferenz (JUKON VI) mit Wahl des neuen Jugendrates statt. Wer sich aufstellen lassen möchte oder sich einfach nur über die Wahl informieren will, kann am am Mittwoch, 28. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Beteiligungscafé vorbeikommen.