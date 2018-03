Bestseller-Autorin liest Drittklässlern vor

Sie sind bekannt unter den Kindern und Jugendlichen, die Bücher der Erfolgsautorin Charlotte Habersack. Und sie sind auf den Bestsellerlisten ganz vorne zu finden, die Geschichten von „Pippa Pepperkorn“, „Wolle & Butz“ und auch die Reihe „Bitte nicht öffnen“. Auf Einladung von Büchereileiterin Judith Tinnacher war Charlotte Habersack aus München am Dienstag zu Gast in der Gemeindebücherei und hat aus ihrer Buchreihe „Bitte nicht öffnen!“ für Schüler der dritten Klassen der Grundschulen Kehlen und Brochenzell vorgelesen. Heiter und kurzweilig gestaltete sich die Lesung, denn nicht nur das Cover der Kinderbücher ist ansprechend, sondern auch die darin enthaltenen Geschichten und ebenso die Art, in der Charlotte Habersack diese den Zuhörern näher bringt.

In der Gemeindebücherei Meckenbeuren las sie aus ihrem Buch „Bitte nicht öffnen: bissig“ vor. Die Geschichte: „Bitte nicht öffnen!“ steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo bekommt. Klare Sache: Nemo macht es auf und dann passieren drei Dinge: Eine quicklebendige Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter namens Icy-Ice-Monstra. Und plötzlich fängt es draußen an zu schneien - und das mitten im Sommer. Und der Yeti wird groß - sehr groß! Zweieinhalb Meter groß! Während die Kleinstadt Boring in Schnee und Eis versinkt, kommen Nemo und seine Freunde Fred und Oda ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön, versteckt man einen Yeti? Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, das nach Hause will - hier ist alles dabei und doch alles ganz anders. Wunderbar sprachwitzig erzählt Charlotte Habersack die Geschichte und zeigt ihrem Publikum auch die gelungenen Bilder, denn illustriert wurde die Buchreihe von Fréderic Bertrand.

Zum Schluss verrät sie den Drittklässlern, dass sie schon als Kind gerne gelesen und ihr allererstes Buch im Alter von sieben Jahren geschrieben hat. „Mit ’Raudi der alte Hund’ hat 1974 alles angefangen“, sagt die 51-Jährige. Zwischenzeitlich hat sie über 40 Bücher geschrieben, Ende Mai 2018 erscheint das dritte Buch der Reihe „Bitte nicht öffnen!“. „Welches ist ihr Lieblingsbuch?“ und „Wie viele Seiten hat das dickste Buch?“ fragen die Mädchen und Buben wissbegierig und erfahren, dass sie ihre Bücher alle gleich gern mag und ihr dickstes Werk über 200 Seiten hat.

Mit einer abschließenden Frage zur Lesung belohnt die Autorin Charlotte Habersack schließlich die aufmerksam zuhörenden Kinder, von denen sich Lene aus der dritten Klasse der Eugen-Bolz-Schule Brochenzell zuerst meldet - und die richtige Antwort weiß. Sie bekommt das mitgebrachte Buch „Bitte nicht öffnen! Schleimig“ geschenkt und ebenso wie alle anderen auch eine handsignierte Autogrammkarte von Charlotte Habersack.