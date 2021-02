Besondere Aktion: Funkengemeinschaft verteilt Hunderte Funken-2-go

Die Funkengemeinschaft Liebenau hat zum 30-jährigen Vereinsjubiläum etwas Besonderes auf die Beine gestellt. 167 Empfänger wurden am Funkensamstag mit 236 Funken-2-go und 680 Funkenringen von den Helfern beliefert. Traditionsgemäß waren so viele Familien zum Funken an der frischen Luft und konnten mit kleinen Funken-2-go und größeren Feuern den Winter vertreiben. Auch so manche Funkenwurst wurde über dem Feuer gegrillt. „Das konnten wir auf über 100 Fotos und Bildern sehen. Vielen Dank fürs Zusenden des Bildmaterials. Unsere Funken-2-go wurden, den Fotos nach zu urteilen, auf verschiedenste Weise toll in Szene gesetzt. So hatten wir gemeinsam und doch coronakonform getrennt alle einen schönen Funkenabend. Vielen Dank nochmals an alle Helfer, die zum Erfolg unserer Funken2go-Aktion 2021 beigetragen haben“, so die Funkengemeinschaft Liebenau. Oben eine kleine Auswahl der Bilder. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung sollen dann alle Fotos und Videos gezeigt werden, heißt es in der Mitteilung.