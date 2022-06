„Bescht of Günther Bretzel“ als Highlight

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Veranstaltung nach einer langen Coronapause war ein voller Erfolg für das Brochenzeller Seniorenteam. Sage und schreibe 82 gut gelaunte Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde und sogar Gäste aus Eriskirch füllten das Gemeindehaus St. Jacobus bis auf den letzten Platz. So zeigte sich auch Uschi Keller-Weishaupt bei der Begrüßung hoch erfreut über den Andrang. Ein besonderer Gruß galt auch dem Vorsitzenden des Kreisseniorenrates, Walter Schmid, sowie dem „Stargast“ dieses Nachmittags, Günther Bretzel.

Nachdem man sich bei Kaffee und Kuchen unter dem Motto „Erdbeeren“ entsprechend gestärkt hatte, legte dieser dann auch gleich los. Mit seinem Programm „Bescht of Bretzel“ unterhielt er mit Songs wie „Mit 50 fängt das Leben erst an“ oder „ i mag mein Garte“ die Besucher auf das Allerbeste. Gesungen habe er schon immer, das heißt seit rund 60 Jahren, aber nun darf er auch schon auf 10 Jahre Bühnenerfahrung aufbauen, was sich in seiner Professionalität auch bemerkbar macht.

Bevor man sich dann bei einem deftigen Vesper mit leckeren Wurstsalatvariationen für den Heimweg stärkte, referierte Walter Schmid noch über die Arbeit des Kreisseniorenrates und stellte unter anderem die „Notfallbox“ vor, die in entsprechenden Situationen durchaus lebenswichtig sein kann.

Zum Abschluss bedankte sich Uschi Keller-Weishaupt bei allen Akteuren, bei den Besuchern für das so zahlreiche Erscheinen und vor allem bei ihrem gesamten Team, das wieder einmal perfekt für das Wohl aller Gäste gesorgt hatte. Dann machte man sich auf den Heimweg, mit dem guten Gefühl, einen unterhaltsamen Nachmittag bei viel Spaß und guten Gesprächen erlebt zu haben.

Der nächste größere Event steigt dann am Donnerstag, 14. Juli mit dem Sommerfest im Pfarrgarten (bei guter Witterung) und dem Bodensee-Akkordeon-Orchester „Fiorini“.