Berufsvorbereitende Einrichtung spendet für Brunnenbau und Schule

Schülerinnen und Schüler der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) der Stiftung Liebenau haben Selbstgemachtes verkauft und unterstützen nun damit ein Dorf in Guinea mit 530 Euro. Das Geld fließt dort laut einer Mitteilung der Stiftung in einen Brunnenbau, die Renovierung der Schule und in Schulmaterialien.

Anke Bah habe den Jugendlichen der BVE von dem kleinen Dorf Kassery in Guinea berichtet. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des 2015 gegründeten Vereins Djarama und Mitarbeiterin bei der Stiftung Liebenau. Zwar habe das Coronavirus inzwischen auch das 500 Einwohner zählende Dorf erreicht, und die Menschen müssen auch dort Masken tragen. Dass es dort jedoch keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt, sei für die Lernenden der BVE laut Mitteilung kaum vorstellbar.

Bah berichtet laut Stiftung vom Bau der Brunnen, von selbstgezimmerten Schulbänken und von der seit diesem Jahr in Betrieb gegangenen Photovoltaik-Anlage. Diese ermögliche es, Taschenlampen aufzuladen, damit man abends etwas Licht hat. „Eure Spende kann so viel bewirken. Ihr macht die Menschen glücklich“, wird Bah bei der Scheckübergabe zitiert.

Die BVE bereitet die Jugendlichen mit einer geistigen oder Lern-Behinderung auf eine Helfertätigkeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt vor. Gearbeitet wird viel in unterschiedlichen Projekten. Das Afrika-Projekt sei laut Stiftung ein ganz besonders davon.

Gemeinsam überlegen die Schülerinnen und Schüler, wie sie Geld für das Projekt sammeln können. Das geschieht meist, indem sie handwerkliche Produkte wie Taschen, Schlüsselanhänger, Oster- oder Weihnachtsdekoration, Süßigkeiten und vieles mehr, selbst erstellen. Diese werden dann auf Märkten im Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) verkauft. Aber auch der Verkauf von selbstgebackenem Kuchen oder Waffeln spült Geld in die Spendenkasse. Diese Aktionen würden die Kreativität, den Teamgeist, die soziale Einstellung und die Konzentration der Jugendlichen fördern.