Berufsbörse zeigt Jobvielfalt der Region

Etwas ruhiger als in den Jahren zuvor, aber dennoch gut besucht, ist am Samstagmorgen die Berufs- und Ausbildungsbörse in der Brochenzeller Humpishalle gewesen. Zum 17. Mal hatte der CDU- Ortsverband Meckenbeuren die beliebte Messe organisiert. Federführend waren hierbei die Vorsitzende Angela Stofner und die Pressesprecherin Daniela Dietrich.

Ausbildung oder Studium? Oder doch lieber noch etwas länger die Schulbank drücken? Fragen, mit denen sich junge Menschen bereits auseinandersetzen sollten, bevor sie ihr schulisches Abschlusszeugnis in der Hand halten. Eine gute Orientierungshilfe im Dschungel der unzähligen Möglichkeiten bietet dabei jedes Jahr die Berufsbörse.

33 Aussteller aus den Bereichen Öffentlicher Dienst, Bankwesen, Handwerk, Gewerbe, sozialer und medizinischer Bereich sowie Schulen präsentierten sich und ihre Ausbildungs- und Studienangebote. „Wir haben einige Aussteller, die jedes Jahr dabei sind, aber auch einige wie Möbel Block oder Feneberg, die zum ersten Mal mitmachen“, erklärte Angela Stofner.

Die Vorsitzende der CDU Meckenbeuren freute sich, dass neben Landrat Lothar Wölfle und Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel auch der CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay, der CDU- Landtagsabgeordnete August Schuler sowie der CDU- Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen in der Humpishalle vorbeischauten. „Ich bin dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, den jungen Leuten zu zeigen, was es alles gibt. Ich wünsche mir, dass durch die heutigen Erstkontakte auch Ausbildungsverträge zustande kommen“, bedankte sich Landrat Wölfle in seiner kurzen Eröffnungsrede auch ausdrücklich bei den Ausstellern.

Einen Ausbildungsvertrag wünscht sich auch Benjamin Ammann aus Meckenbeuren. Der 19- Jährige jobbt derzeit noch in einem Getränkemarkt, möchte aber nun eine richtige Ausbildung anfangen. „Ich könnte mir im technischen Bereich, etwa Mechatronik, gut etwas vorstellen“, erzählt der junge Mann, nachdem er sich zuvor am Stand der EBZ- Group und der Claude- Dornier Schule intensiv informiert und beraten lassen hat. Nächstes Ziel ist der Stand der Gemeinde Meckenbeuren, denn Ammann interessiert sich auch für den „sozialen Bereich mit Kundenberatung“, wie er sagt und möchte schauen, welche Möglichkeiten es bei der Gemeindeverwaltung gibt.

Derart konkrete Zukunftspläne hegt der 14-jährige Niklas Bucher nicht. Er weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was er später mal machen möchte. Nur eines weiß er ganz genau: „Bloß nicht weiter zur Schule gehen!“ Der Neuntklässler will sich erst mal nur auf der Messe umschauen und sehen, „was es alles so gibt“.

Da kommt ihm das Schätzspiel bei der Firma SMW Autoblok gerade recht. Wie viele Kunststoff-Unterlegscheiben befinden sich wohl in dem hohen Glasgefäß, das mitten auf dem Präsentationstisch steht? Hier hat Lars Koch mit seinem Tipp „2800“ den richtigen Riecher und gewinnt eine schicke Laptoptasche.

Der 13-jährige Realschüler ist mit seiner Mutter zur Berufsbörse gekommen. Er sucht zwar noch keinen Ausbildungsplatz. Doch in diesem Schuljahr steht bei ihm bereits das erste schulische Praktikum an, und dafür möchte er sich nach etwas Geeignetem umschauen. Dass er dabei gleich noch eine neue Laptoptasche mit nach Hause nehmen kann, damit hatte er eigentlich nicht gerechnet.