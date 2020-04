Bernd Reich bleibt Trainer des SV Kehlen

Nichts geht derzeit auf den deutschen Amateursportplätzen – und dennoch sind die meisten Vereine derzeit nicht tatenlos. Der Fußball-Landesligist SV Kehlen hat am Montag mitgeteilt, dass der Vertrag mit seinem Trainer Bernd Reich um ein Jahr verlängert wurde. Auch mit Thomas Reusser, Trainer der zweiten Mannschaft, haben die Kehlener verlängert. Beide Trainer hatten ihre Mannschaften zu Saisonbeginn 2019/20 übernommen und gehen damit ins zweite Jahr.

Für Bernd Reich war es in neuer Position ein sehr schwieriger Start in die Saison: Ein knapp bemessener Kader sowie ein hartes Anfangsprogramm brachten Kehlens Mannschaft früh ans Tabellenende der Landesliga. Nachdem Reich im Sommer von Michael Steinmaßl übernommen hatte, dauerte es eine ganze Weile, ehe die Kehlener in die Spur fanden. Gerade einmal zwei Punkte sprangen aus den ersten sechs Spielen heraus. „Bis zur Winterpause haben wir dann in den folgenden zehn Spielen 19 Punkte geholt – und damit bis zur Winterpause einen Nichtabstiegsplatz erreicht“, sagt Reich laut Mitteilung der Kehlener. Am Ende der Hinrunde stand der SVK auf Rang zehn. „Am Ende können wir nach dem schwierigen Start mit der Punkteausbeute zufrieden sein“, sagte Reich im Februar im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Für die Rückrunde hatte Reich ehrgeizige Pläne – es startete allerdings mit einem deftigen 0:9 gegen Friedrichshafen. Der SVK war hoffnungslos unterlagen. Eine Woche später gab es jedoch den wichtigen 5:1-Sieg im Tabellenkeller gegen den SV Weingarten. „Wir wollten an den Sieg in Weingarten anknüpfen und den Klassenerhalt bald in Sicherheit bringen“, sagte Reich danach. Dann kam allerdings die Corona-Krise und die bis heute andauernde Unterbrechung der Saison. „Ich gehe davon aus, dass bis Ende August sicher nicht mehr gespielt werden kann und dass die laufende Saison annulliert wird“, meint Reich. „Alles andere ist schwer vorstellbar und auch schwer umsetzbar“. Kehlens Trainer hofft darauf, dass der Württembergische Fußball-Verband „spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen“ eine Entscheidung fällt. „Es wird sicher ungerechte Lösungen geben für einzelne Vereine – da muss eben auch appelliert werden, Entscheidungen hinzunehmen.“

Die Kehlener Mannschaft hält sich im Homeoffice unter anderem mit einer wöchentlichen Online-Gymnastikstunde fit – „um in einem sportlichen Rhythmus zu bleiben“, wie der Trainer sagt. Für die kommende Saison haben fast alle Spieler zugesagt – nur Dominik Blaser verlässt den SV Kehlen in Richtung Friedrichshafen. „Wichtig ist, dass wir den Kern der Mannschaft zusammenhalten können. Jetzt geht es darum, in der Breite und in der Spitze noch Verstärkungen zu gewinnen“, sagt Reich. Es gebe derzeit „erfolgversprechende und gute Gespräche“.

Frischen Schwung und neue Ideen brachte Thomas Reusser laut Mitteilung in Kehlens zweite Mannschaft hinein. Mit einem sehr jungen Team – die meisten Spieler kamen aus der SVK-Jugend – startete er in die Saison in der Kreisliga B IV. Nach der Hinrunde war Kehlen Fünfter. Auch der Kader der zweiten Mannschaft bleibt zusammen – und Reusser bleibt der Trainer.