Benefizkonzert für die Ukraine

Das Sinfonieorchester Friedrichshafen wird am Sonntag, 1. Mai, in St. Verena um 11 Uhr Werke von Mendelssohn, Suk, Arenski und Bloch spielen – der Erlös kommt medizinischer Hilfe in der Ukraine zugute. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos, das Orchester bittet um Spenden für die medizinische Hilfe in der Ukraine. Ärzte des Klinikums Friedrichshafen organisieren damit Transporte mit dringend benötigtem Verbandsmaterial und Medikamenten für die Ukraine.

Unter der Leitung von Joachim Trost führen die Streicher des Orchesters „Kostbarkeiten der Kammermusik“ auf, wie es in der Ankündigung heißt. Neben Mendelssohns Streichersinfonie gehört dazu die Serenade von Josef Suk. Ebenfalls auf dem Programm: Das zweite Streichquartett in a-moll des russischen Komponisten Anton Arenski sowie „Prayer“ aus Ernst Blochs Zyklus „From Jewish Life“ für Cello und Klavier.

Solist ist Frank Westphal. Er ist Stimmführer der Celli im Sinfonieorchester, unterrichtet an verschiedenen Musikschulen in der Region, ist als Solist und Kammermusiker unterwegs und spielt im Symphonieorchester Vorarlberg.