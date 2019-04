Benefizkonzert bringt 1850 Euro für Kapelle Laufenen

Einen Scheck über 1850 Euro hat Meckenbeurens stellvertretender Bürgermeister Karl Gälle am Donnerstag aus den Händen von Franziska Gsteu und Sabine Abt vom Musikverein Brochenzell entgegengenommen. Die Summe war bei einem Benefizkonzert des Musikvereins zugunsten der Kapelle Laufenen in der St. Jakobus Kirche Brochenzell zusammengekommen.

„Das Konzert war wunderschön. Wir haben Standing Ovations gekriegt. Die Leute waren begeistert. Die Summe spricht für sich,“ sagte Franziska Gsteu. Karl Gälle dankte im Namen der Gemeinde als Eigentümerin der Kapelle und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Kirche und Vereinen. „Hier stimmt einfach die Chemie,“ sagte er.

Auch Pfarrer Josef Scherer freute sich über das gute Ergebnis. „Es ist toll, dass die Gemeinde die Kapelle renoviert, was ja nicht ganz billig ist, und dass die Figur des Heiligen Simon wieder in die Kapelle kommt“, sagte Scherer. Er freue sich schon auf die Maiandachtsfeier in der Kapelle am 24. Mai, wenn die Renovierungsarbeiten offiziell beendet sein sollen.