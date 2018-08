Benedikt Böning bricht mit seinem Tor den Bann

Es ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Am Ende des Fußball-Landesligaspiels standen für Kehlen in Leutkirch mit dem 2:1-Sieg die erhofften drei Punkte auf der Haben-Seite. Ausschlaggebend war laut Spielbericht die deutlich bessere körperliche Verfassung des SVK, die mit dem Kontertor zum 1:0 in der 64. Minute durch Benedikt Böning auf die Siegerstraße gelangten.

„Ich würde meiner Mannschaft mal wünschen, dass sie in Führung geht“, sagte FCL-Trainer Bruno Müller. Chancen dafür waren in der ersten Halbzeit reichlich vorhanden. Vor allem mit den quirligen Stürmern Malick Dambel und Can Bozoglu hatte Kehlens Abwehr große Mühe. Dambel mischte ein ums andere Mal über den Flügel die Kehlener Abwehr auf und brachte gefährliche Bälle vors Tor. Biechele, Bozoglu, Zollikofer und Krug waren jedoch nicht in der Lage, die Einschussmöglichkeiten zu verwerten. Kehlens Torhüter Serkan Ünal hielt seine Mannschaft im Spiel.

Doch auch Kehlens Offensive war nicht untätig. Zweimal klatschte der Ball laut Vereinsbericht an den Pfosten des Leutkircher Tores: Johannes Beier per Kopfball (2.) und Florian Amann (26.) trafen nur das Gestänge.

So glücklich das 0:0 zur Pause war, so deutlich setzte sich Kehlen in der zweiten Hälfte durch. Zudem schwanden nach gut einer Stunde die Kräfte der Gastgeber sichtlich – sie vermochten das hohe Anfangstempo nicht aufrechtzuerhalten. So war es ein Konter des SV Kehlen in der 64. Minute, der die Vorentscheidung in diesem Spiel brachte: David Bernhard legte für Benedikt Böning steil vor, dieser schoss aus 20 Metern flach ins Tor. Sieben Minuten später machte Andre Stetter nach einem Eckball per Kopf das 2:0 – damit war das Spiel gelaufen, der SVK war nun dominant auf dem Platz.

Anschlusstreffer in Nachspielzeit

Dass es doch noch in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer kam, lag an einem komplett missglückten Querpass in der SVK-Hintermannschaft. Can Bozoglu machte aus zehn Metern das 1:2 – mehr war nicht drin für Leutkirch. „Nach der Pause hat der SV Kehlen seine Qualität gezeigt. Da haben wir durch die Urlaubsabwicklung viel zu viel Trainingsrückstand, um mitzuhalten“, sah Bruno Müller den Umschwung des Spiels in Abschnitt zwei. SVK-Trainer Michael Steinmaßl pflichtete ihm bei: „Wir haben in der ersten Halbzeit mal wieder nicht konsequent genug gespielt. Unser Sieg ist aber dennoch verdient, weil wir uns in der zweiten Hälfte klar gesteigert haben.“