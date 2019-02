Bellgardt Medientechnik will in drei Monaten an den Flughafen ziehen

Wehmut ist bei Thomas Bellgardt der Vorfreude gewichen. So ist es am Freitag beim Richtfest von Bellgardt Medientechnik im Meckenbeurer Gewerbegebiet am Flughafen spürbar gewesen.

Der bisherige Standort im Bildstock in Langenargen (seit 2001 dort auf 500 Quadratmetern) platzt aus allen Nähten. Geschäftsführer Thomas Bellgardt schilderte dies aktuell und drastisch: Vor einer Stunde sei Ware angekommen – „und wir konnten nicht mehr laufen“.

Bellgardt Medientechnik verlässt deshalb Langenargen und baut am Flughafen neu: Parallel zur Bundesstraße entsteht ein viergeschossiges Gebäude, das sich als Multimedia Büro-, Praxis- und Konferenzzentrum versteht, und auf eine Investitionssumme von etwa 4,5 Millionen Euro netto beziffert wird. Die Projektentwicklung und -planung sowie schlüsselfertige Realisierung liegt bei der Kuhn Bau aus Bad Wurzach.

Rund 60 Gäste waren zum Richtfest in der Käthe-Paulus-Straße gekommen – natürlich zuvorderst Handwerker, deren Leistung sowohl Thomas Bellgardt als auch Wolfgang Kuhn (Geschäftsführer Kuhn-Bau) bei der Zusammenkunft im ersten Stock hervorhoben. Vorausgegangen war der Richtspruch: Applaus begleitete dabei das zerschellende Glas, das Benni (Holzhandel Müller, Bad Wurzach) aus luftiger Höhe treffsicher nach unten schleuderte.

Von den 2700 Quadratmetern Nutzfläche, die im Mai bezugsfertig sein sollen, wird Bellgardt Medientechnik rund 1500 nutzen. Drei Flächen sollen vermietet werden: Als erster Mieter steht das Wirbelsäulenzentrum Bodensee aus Friedrichshafen um Dr. Thomas Benz fest.

In der Rückschau, die mit Planungen anno 2016 einsetzte, zeigte sich Thomas Bellgardt „im Nachhinein froh, dass wir hierher ziehen“ – die zentrale Lage („nah an den Kunden“) war dabei ebenso ein Argument wie das Gebäude selbst. Alles falle größer aus als gedacht – „und die Zeit gibt uns recht.“

Was sich auch auf die jüngst erfolgte Übernahme der Firma Media-Brain aus Rielasingen-Worblingen bezog, durch die der Mitarbeiterstand von zehn auf 15 steige. „Wir wachsen in gesunder Weise“ – so Bellgardts Einschätzung.

Nicht verhehlen wollte er die Besonderheiten des Gebäudes, angefangen von Netzwerk- statt Stromkabeln. „Wir bauen sehr nachhaltig“, war ein weiteres Merkmal. Die Holzfassade und riesige Solaranlage spiegeln ein hohes Energiebewusstsein wider: Für neun Monate im Jahr werde energetische Autarkie erreicht.

Als „Bauwerk unterm Bauwerk“ stellte Wolfgang Kuhn vor, was nach dem Spatenstich im März 2018 zur Stabilisierung im Boden einzubringen war – nämlich 180 Betonsäulen mit einer Länge von je 20 Metern.

Das Gebäude selbst wird aufgeständert, um darunter Stellplätze anzulegen. Über den zwei Vollgeschossen befindet sich ein aufgelöstes Dachgeschoss, das an zwei Seiten Dachterrassen beinhaltet sowie ein Konferenzzentrum.

Nicht nur mit diesem sind weitreichende Pläne verknüpft. Als Akademie und „Solution Center“ versteht Bellgardt das neue Gebäude – als Zentrum für multimediale und technologische Lösungen.

Konkret könnte dies für den Bereich Education gelten. Ein Zentrum für Schulungen sprach Bellgardt an, „zum Beispiel um Lehrern das digitale Klassenzimmer nahezubringen“.