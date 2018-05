Beim runden Geburtstag packen in der Zollernstraße alle mit an

Ein besonderes Fest ist in der Zollernstraße in Brochenzell gefeiert worden: Viktor Grigorev, einer der 24 Bewohner des Hauses für Menschen mit Unterstützungsbedarf der Stiftung Liebenau, wurde 50 Jahre alt. Sogar aus Russland kamen Gäste angereist, wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung Liebenau heißt.

1996 kam Viktor Grigorev zusammen mit seiner Familie als Spätaussiedler aus Kasachstan in die Bodenseeregion. Seit dem Jahr 2000 hat er ein neues Zuhause in der Stiftung Liebenau gefunden. Bis zu seinem Umzug nach Brochenzell hat Viktor Grigorev in Liebenau im Haus Teresa gelebt. Es sei schon längere Zeit sein Wunsch gewesen, in eine andere Wohnform zu ziehen. Mit dem neuen Wohnhaus in Brochenzell konnte seinem Wunsch nachgekommen werden. Er sitzt im Rollstuhl und benötigt spezielle Pflegeleistungen, die das gemeindeintegrierte Wohnhaus in Brochenzell bieten kann. Grigorev arbeitet tagsüber in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Liebenau.

In seiner Freizeit fährt er gerne mit seinem elektrischen Rollstuhl in der näheren Umgebung von Brochenzell umher. Er ist begeisterter Fußballfan des FC Bayern und oft beim nahegelegenen Sportplatz anzutreffen, wenn Heimspiele sind. Zu seinem 50. Geburtstag war die Aufregung in der Zollernstraße groß: Das Haus wurde geschmückt, es wurde gebacken und gekocht und Einladungen verschickt. Selbst seine Schwester kam aus dem Norden Russlands, um gemeinsam mit den anderen Mitbewohnern und Betreuenden, Verwandten und Freunden seinen runden Geburtstag zu feiern.

Es sei ein fröhliches und bewegendes Fest gewesen, heißt es weiter in der Mitteilung. Seine Mutter Daria Grigorev sei dankbar und glücklich, dass sie ihren Sohn so professionell und individuell betreut weiß. „Alle haben sich so bemüht, Viktor ein schönes Geburtstagfest zu bereiten. Die Menschen mit Behinderungen haben so viel Liebe in sich, die sie so bereitwillig verschenken.“ Doch auch die Mitarbeiter und Betreuer der Stiftung Liebenau sorgen dafür, dass jeder einzelne der Bewohner inzwischen gut angekommen ist, sich in den Einzelzimmern oder Apartments wohnlich eingerichtet hat und auch der Kontakt in die Gemeinde immer besser funktioniert. „Die Bewohner strahlen eine Grundzufriedenheit aus und sind solch starke Persönlichkeiten, dass es eine Freude ist, wenn man gemeinsam so ein Fest ausrichten kann“, sagte Daria Grigorev und bedankte sich bei Sonja Christian, Sozialraumleiterin der Liebenau Teilhabe für Meckenbeuren, die mit ihren Mitarbeitenden die Menschen mit Handicap rund um die Uhr betreut.