Beim Herbstmarkt macht’s die Mischung

Wer hätte das gedacht, als es 1999 mit einer Art Bauernmarkt losging? Der Meckenbeurer Herbstmarkt geht am Sonntag, 7. Oktober, ab 11 Uhr in seine 20. Auflage. Zusammen mit dem Radkriterium „Rund um d’Kirch“ und dem verkaufsoffenen Sonntag (12 bis 17 Uhr) ist er zu einer Institution geworden, die Leben und Frequenz in die Schussengemeinde bringt und als Imageträger weithin ausstrahlt.

Das soll auch in diesem Jahr so sein, bekunden Rudi Wenzler, Sabine Stibi und Detlef Schulz für den federführenden Initiativkreis im Gespräch mit der SZ. „Die Mischung macht’s“, wissen sie um das Erfolgsrezept an diesem Tag, der seit einiger Zeit ein Wochenende ist.

Denn auch am Samstag ist beim „Herbstmarkt warm up“ auf dem Kirchplatz bereits einiges geboten. In diesem Jahr heizen im Zelt, das wie gewohnt vom TSV Meckenbeuren bewirtet wird, „Blues“ ein. Die dreiköpfige Rock- und Bluesband mit gestandenen Musikern aus dem Raum Wangen. Rod (bass), Rick (guit, voc) und Albert (drum, voc) hat ein breites Repertoire an Songs großer Gitarrenhelden im Gepäck – von Rory Gallagher und Stevie Ray Vaughn bis zu Klassikern von Neil Young, Tom Petty und ZZ Top.

Locken dürfte dabei auch, dass am Sonntag ab 13 Uhr auf der Aktionsbühne durchgängig Programm geboten ist. Dafür sorgen Auftritte des einheimischen Chors „Frauenbande“, der Band „Sax and friends“, einer Abordnung des Rock’n’Roll-Clubs Friedrichshafen sowie Tanzeinlagen aus Sibylle Rothkirchs „Tanzraum Tettnang“, der ja inzwischen auch in der Schussengemeinde angesiedelt ist.

Nicht zu vergessen: die Laienspielgruppe Meckenbeuren. Zweimal gibt sie den Nachmittag über ihren 25-minütigen Sketch „Bauernskat“ zum Besten. Und noch eine Besonderheit: Den ganzen Tag über sind die „Orginal Inzuchttaler“ unterwegs und bieten an verschiedenen Stationen des Herbstmarktes Blasmusik vom Feinsten.

Zum bunten Mix gehört, dass die vier Autohäuser aus der Gemeinde sich präsentieren. Gleichfalls für viele eine Anlaufstelle: die Tombola, die wieder mit 1000 Preisen aufwartet. Abgerundet wird das Ganze durch ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken.

Und natürlich durch die Geschäfte, die an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln einladen. Auch wenn ihre Größe variiert (beginnend bei Möbel Block), so haben sie doch eines gemeinsam: „Das sind ausnahmslos inhabergeführte Geschäfte“, weist Rudolf Wenzler auf eine weitere Meckenbeurer Besonderheit hin.

BLICK

Zur Beliebtheit des Herbstmarktes trägt seit Anfang an das Radrennen bei. Auch am 7. Oktober ist in dieser Hinsicht einiges geboten, wenn ab 11 Uhr „rund um d’Kirch“ geradelt wird. Der Zeitplan: Das Hobbyrennen „Fette Reifen“ für Kinder U 11 und U 9 macht um 11 Uhr den Auftakt, um 11.20 Uhr starten die Kinder U 13 und U 15. Weiter geht es um 11.45 und 12.15 Uhr mit den Rennen für Schüler und Jugendliche, die auf die 840 Meter lange Runde gehen. Um 13 Uhr ist das Seniorenrennen der besten Senioren-Fahrer angesagt. Danach kommen das Hobbyrennen (14.15 Uhr) und das Hauptrennen über 90 Runden (15.15 Uhr). Die Siegerehrungen finden bei Start/Ziel an der Hauptstraße statt.

Seit den Herbstmarktanfängen 1999 gehört der Radklassiker dazu. Die sportliche Großveranstaltung, die nicht nur bei Hobby-, sondern auch bei Elite- und einigen Profifahrern ein fester Bestandteil im Rennkalender ist, wird von Lutz Geisler zusammen mit einem mehrköpfigen Leitungsteam für den RSV Seerose organisiert – ein enormer Aufwand, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Am grundsätzlichen Ablauf aber „wollten wir gerade im 20. Jahr nichts ändern“, sagt Lutz Geisler auf SZ-Anfrage.

Eine Besonderheit bei „Rund um d’Kirch“ sind die rund 30 Rundenprämien: Die Sponsoren schütten zwischen 50 und 300 Euro aus, insgesamt über 3000 Euro, um auf diese Weise für sich und ihr Geschäft zu werben, wobei in einer Runde der Erste 50, der Zweite 30 und der Dritte 20 Euro erhält.