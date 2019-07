Beim 57. Fischerfest wird kein Regenwetter gescheut

Sie scheuen kein Unwetter, kein Feuer und schon gar kein Regenwetter beim Fischerfest am Floriansweiher, die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Meckenbeuren. Und so ist auch das 57. Fest am Sonntag zum schönen Erfolg geworden. Martin Rick wurde Fischerkönig, gefolgt von Tobias Kötzer aus Tettnang.

Und weil es schon am Morgen regnete, verlegten Pfarrer Josef Scherer und Abteilungskommandant Herbert Wiechert und seine Kameraden und Kameradinnen den Gottesdienst kurzerhand in die Kirche. Das „Passwort des Glaubens: Vater“, gab da Pfarrer Scherer aus und falls man dieses einmal vergesse, gabs gleich den Sicherheitscode noch obendrauf: „die Liebe“. Die Liebe unter den Menschen, in Gemeinschaften oder in den Vereinen und der Feuerwehr. Überall dort fand Pfarrer Scherer den Sicherheitscode, „wo Menschen für einander da sind und Dienste übernehmen“. „Seid von Gott gesegnet“ entließ er die Festgesellschaft aus seiner Kirche und dem Gottesdienst, den die Schola aus Brochenzell mit herrlichen Liedern begleitete. Derweil regnete es draußen wieder mal in Strömen, doch die Wehr, wie auch die Gäste, waren einfach bereit zum Feiern. Die Musikanten aus Meckenbeuren waren „heiß aufs Musizieren“, wie Moderator Wolfgang Barth es formulierte und Dirigent Michael Jung zog mit seiner Kapelle ein Schmankerl nach dem anderen aus dem Hut. Sie spielten und sangen, dass es eine Freude war und widmeten den „Böhmischen Traum“ der „Frauenpower in Meckenbeurens Wehr“.

Auch das Fischerstechen ließen sich die Kameraden nicht nehmen und Martin Rick eroberte den Wanderpokal zurück aus Ravensburg. Auch das beste Kostüm blieb 2019 zuhause. Denn Kommandant Stefan Amann hat hier alle ausgestochen, kess, im kurzen Handtuch um die Hüften und dem antiken Feuerwehrhelm auf dem Kopf.

Bis zum großen Regen feierte die Wehr mit ihren Gästen und Herbert Wiechert sagte Dankeschön: Den Gästen für ihre Treue, den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz, der Musikkapelle und dem Spielmannszug fürs schöne Spiel und den Kinderparcour, dem DLRG für ihre Unterstützung.