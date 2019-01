Bei Weihnachtsumtrunk kommen 640 Euro zusammen

Der traditionelle Weihnachtsumtrunk der Locher II Siedlung in Brochenzell hat einen Erlös über 640 Euro eingebracht. Das teilen die Organisatoren in einem Pressebericht mit.

Am 23. Dezember 2018 fand traditionell der Weihnachtsumtrunk der Locher II Siedlung in Brochenzell statt. Franz König hatte mit den Nachbarn wieder dafür gesorgt, dass unter seinem Carport der vorweihnachtliche Abend mit Glühwein, Kinderpunsch und Dinnete stattfinden konnte. Eine besondere Herausforderung bot den Verantwortlichen und allen Besuchern das Wetter. Es regnete in Strömen und der Wind blies bei Temperaturen um die null Grad ganz heftig. Dass die Besucher trotzdem so zahlreich erschienen zeigt, dass der Abend Tradition hat und alle wunderbar stimmungsvoll in die Weihnachtstage und das Jahresende führt, heißt es im Bericht weiter. Dafür sorgten insbesondere die „3 Engel“ mit ihren Weihnachtsliedern und die Choralbläser des Musikvereins.

Tradition ist es auch, dass der Erlös der Veranstaltung einem sozialen Projekt in der Gemeinde zu Gute kommt. In dem Jahr geht der Erlös von 640 Euro an Menschen in der Gemeinde. Die Organisatoren freuen sich, dass das Geld bei Ingrid Daub, Gemeinwesenarbeiterin in den Lebensräumen für Jung und Alt in guten Händen ist und an richtiger Stelle ankommt.

Die Wohnanlage am Bahnhof ist mit sechs Häusern und 122 Menschen die zweitgrößte Einrichtung der „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau. Hier finden Menschen jeden Alters und Einkommens Wohnraum, vom jüngsten Bewohner mit sechs Jahren bis zur Seniorin mit 94 Jahren, Familien, Alleinerziehende und Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die Nachfrage sei groß, viele Bewerber stünden auf der Warteliste. Die Bewerber sollten im vorhandenen Konzept mitwirken und würden von Ingrid Daub zusammen mit dem Bewohnerbeirat in persönlichen Gesprächen gefunden, heißt es im Bericht.

Das Konzept beruht auf gegenseitiger Unterstützung und Vernetzung auch über die Grenzen der Lebensräume hinaus. Aus diesem Miteinander sind zahlreiche Angebote entstanden. Ingrid Daub spricht von Bausteinen, wie „unterstützende Teams“, zum Beispiel die sogenannten Notnägel. Eine Gruppe aus handwerklich begabten Senioren, die sich um kleine Reparaturen kümmern.

Oder das „gesellige Team“ die Wochenendfrühstücke und Montagskaffees anbieten. Nachbarschaftliche Hilfe, aktivierende Teams, die Bewegungsangebote, gemeinsames Singen oder Gedächtnistraining anbieten. Es gibt ein Team, das Feste organisiert und vieles mehr. Das alles funktioniert durch eine wunderbare Mischung aus ehrenamtlichen Menschen der Gemeinde und Bewohnern der Lebensräume. Ingrid Daub ist als Gemeinwesenarbeiterin Dreh und Angelpunkt der Anlage und für Beratung Förderung und Konfliktmoderation zuständig.