Bei Tagesmutter Deborah Giesinger kommen die Kinder zur Ruhe

Das eigene Kind in fremde Hände zu geben, ist wohl für die wenigsten Mütter eine leichte Entscheidung. Doch egal ob aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen: Wenn eine Frau nach der Elternzeit wieder in ihren Beruf zurückkehren möchte oder aber einfach nur Zeit für sich braucht, muss sie sich um eine geeignete Betreuung für ihren Sprössling kümmern. Fehlende Plätze in Kindertagesstätten (KiTa) oder Öffnungszeiten, die mit Dienstplänen kollidieren, lassen viele auf das Modell einer Tagesmutter zurückgreifen. Einige Mütter entscheiden sich allerdings auch ganz bewusst für diese individuelle Form der Betreuung.

Deborah Giesinger ist Tagesmutter in Meckenbeuren. Und sie ist es mit Leib und Seele. Die 36- jährige, zweifache Mutter hat sich damit einen Herzenswunsch erfüllt. Nachdem ihre beiden Schwangerschaften nicht ganz problemlos waren, hat sie die eigene Familienplanung notgedrungen abgeschlossen. Selbst aus einer Großfamilie stammend, („Bei uns war immer Action und Trubel im Haus“), blieb bei ihr der Wunsch nach weiteren Kindern, für die sie da sein kann. So kam die Idee der Tagespflege auf.

„Bei mir ist das eine Herzenssache. Wenn ich so ein Zwergerl hab, geht mir das Herz auf“, erzählt die gebürtige Lübeckerin und knuddelt liebevoll die kleine Marie, die vertrauensvoll auf Giesingers Schoss sitzt. Dort wird sie auch während des gesamten Gespräches – immerhin über eine Stunde – bleiben, ohne zu quengeln oder zu maulen. Für ein knapp zweijähriges Kind eine doch ganz beachtliche Zeitspanne, was für die harmonische Beziehung zwischen Tagesmutter und Tageskind spricht.

Schon Maries größere Schwester Amelie (vier Jahre) wurde bis zu ihrem Eintritt in den Kindergarten mit drei Jahren von Deborah Giesinger betreut. Heute kommt Amelie einmal in der Woche zum Mittagessen vorbei, um ihr die Übergangsphase zu erleichtern. Zudem versteht sie sich bestens mit Giesingers Tochter Alina (sechs Jahre) und spielt gerne mit ihr. Neben der kleinen Marie, die an vier Vormittagen in der Woche kommt, übernimmt Giesinger immer donnerstags die Anschlussbetreuung für die fünfjährige Theresa. Mehr Kapazitäten hat die gelernte Krankenschwester allerdings nicht frei, denn sie arbeitet noch Teilzeit in der Oberschwabenklinik in Ravensburg.

„Ich könnte eigentlich grad eine Kita aufmachen“, verweist Giesinger auf die prekäre Tagesmüttersituation in Meckenbeuren. Neben ihr sind derzeit nur zwei weitere aktiv, eine andere übernimmt lediglich die Ferienbetreuung. Alle haben sie den 160 Unterrichtseinheiten umfassenden Qualifizierungskurs abgeschlossen und tauschen sich einmal im Monat untereinander aus. Zudem steht mit Beate Dahlhoff die zuständige Fachkraft für Tagespflegevermittlung vom Landratsamt jederzeit bei Problemen als Ansprechpartner bereit.

Probleme hat Deborah Giesinger mit ihren Tageskindern oder deren Eltern bislang noch nicht gehabt. „Ich habe immer Glück gehabt. Alle haben super in meine Familie gepasst“, erzählt sie. Zu ihrer Familie gehören auch noch Golden Retriever Hündin „Nala“, Katze „Ebbie“ und fünf Meerschweinchen. Tiere, Kinder, Natur – das passt für die Tagesmutter gut zusammen. So oft wie möglich geht sie mit den Kleinen nach draußen. Entweder in den Garten, wo sie mit ihnen ein Hochbeet bepflanzt, oder in den Wald. Bei ihr sollen die Kinder zur Ruhe kommen und Zeit haben, ihre Umgebung zu entdecken.

Mit wenigen Monaten schon in die Kita, davon hält sie gar nichts. „Nicht jedes Kind ist Kita-fähig. Ich denke, viele sind damit überfordert. Gerade die ersten drei Jahre- da sollen die Kinder erst mal ankommen in dieser lauten, hektischen Welt“, meint Deborah Giesinger, die ihre Tätigkeit nicht als Arbeit, sondern als „bezahltes Hobby“ ansieht.