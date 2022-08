Bei Rot über die Ampel gefahren

Einen Verkehrsunfall verursacht hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße eine 54-jährige Frau, als sie mit ihrem Citroen den ersten Erkenntnissen zufolge bei „Rot“ über die Ampelkreuzung gefahren ist. Die Frau war laut Polizeibericht in Richtung Ravensburg unterwegs und kollidierte im Einmündungsbereich des Jasminwegs mit dem Hyundai einer von rechts kommenden 53-Jährigen, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.