Den Reigen der Erstkommunionfeiern in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren hat die St. Maria Gemeinde am vergangenen Wochenende mit zwei festlich gestalteten Gottesdiensten beschlossen. „Bei mir bist du groß!“ - dieses Motto begleitete die insgesamt 23 Kommunionkinder bei der Vorbereitung auf ihr großes Fest wie auch beim Gottesdienst selbst.

Mirjam Niedermeier, die die Kinder in mehreren Weggottesdiensten bestens auf die Erstkommunion vorbereitet hatte, lenkte in ihrer Ansprache den Blick und das Interesse der Kinder mit der Geschichte des kleinwüchsigen Zolleintreibers Zachäus geschickt und kindgerecht auf das Motto der Feier. Mit dem Klettern auf den Baum habe Zachäus, der als Zolleintreiber auch eine nur kleine Zahl an Freunden hatte, versucht, sich groß zu machen. Dies sei bei der Begegnung mit Jesus aber damals nicht nötig gewesen, denn dieser habe Zachäus beim Namen gerufen, ihn so „groß gemacht“ und mit ihm auf Augenhöhe gesprochen. Dies gelte auch für die Kommunionkinder heute, so Mirjam Niedermeier. Kein Kind sei für Jesus zu klein oder unwürdig, um zu ihm zu kommen. Ja, Jesus fordere gar die Erwachsenen auf, „zu werden wie die Kinder, damit sie ins Himmelreich kommen“. „Jesus nimmt uns an mit dem, was uns ausmacht und teilt mit uns das Brot“ - dies sei die befreiende, ermutigende und stärkende Botschaft.

Die beiden Kommuniongottesdienste mit Pfarrer Josef Scherer wurden musikalisch gestaltet vom Da Capo Chor unter der Leitung von Gabi Ilg sowie Margret Baumann an der Orgel. Hatte die Musikkapelle Meckenbeuren (Leitung: Michael Jung/Berthold Wagner) die Kinder bereits vom Gemeindehaus hin zur Pfarrkirche mit ihrem Spiel begleitet, so erfreuten die Musiker die Kinder wie Gäste im Anschluss an den Gottesdienst auf dem Kirchplatz mit einem Ständchen.