Ihr großes Fest der ersten heiligen Kommunion feierten 13 Kinder in St. Jakobus Brochenzell. Die feierlichen Messe wurde musikalisch von der Schola Brochenzell begleitet. Miriam Niedermeier hatte zuvor die Kinder in mehreren Weggottesdiensten auf das Kommunionsfest vorbereitet. „Bei mir bist Du groß!“ war das Motto. Es bezog sich auf die Geschichte des kleinwüchsigen Zolleintreibers Zachäus, der auf einen Baum kletterte, um Jesus sehen zu können. Jesus speiste dann bei ihm und führte ihn dann auf den rechten Weg zurück.. „Jesus lädt auf seinem Weg immer wieder die Menschen ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen“, betonte Miriam Niedermeier.

Vor dem ersten Empfang der heiligen Kommunion erneuerten die Kinder das Taufversprechen, das einst ihre Eltern und Paten für sie gaben. Im Anschluss an den Gottesdienst sorgte dann die Musikkapelle für den musikalischen Ausklang der Feier.