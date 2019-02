Bei Kultur am Gleis 1 ist am Samstag „Disco-Flash“ angesagt

Es ist wieder Zeit für Schlaghose und Plateauschuhe: Im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren geht am Samstag, 16. Februar, das Tanzfieber um. Die Band „Disco-Flash“sorgt mit Dance-Hits aus den 70ern und 80ern für Stimmung. Auf der Bühne stehen Justyna Fischer (Vocals), Gabor Racsmany (Vocals), Axel Hartmann (Keyboards), Volker Fischer (Gitarre, Vocals), Ralf Franz (Bass, Vocals) und Matthias Wagner (Drums). Eine Tanzfläche ist natürlich vorhanden. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten kosten im vorverkauf zwölf Euro und sind bei Schreibwaren Gresser in Meckenbeuren erhätlich. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.