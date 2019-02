Bei Kehlen: Straßensperrung geht nicht ohne Rückstau ab

Bei der Sperrung der Kreisstraße K 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt sind die ersten zwei von voraussichtlich acht Wochen vorüber – begleitet von erwarteten Rückstaus am Kreisel Sibratshaus und an der Kreuzung Lochbrücke. Gesperrt ist die K 7725 aufgrund der Arbeiten an der Südumfahrung Kehlen, die an die bestehende Kreisstraße angeschlossen wird – was derzeit Entwässerungs-, Kabel- und Pflasterarbeiten bedeutet samt Einbau von Frostschutzkies. Asphaltarbeiten sind für Mitte/Ende März geplant.

Bis 8. April ist die Sperrung angekündigt, also auch zu Zeiten der Aqua Fisch und IBO. Die Straßenfreigabe soll demnach pünktlich zur AERO erfolgen. Eingerichtet ist eine Umleitung, die den Verkehr über die B 30 auf die K 7727 Richtung Gerbertshaus sowie über die K 7726 Richtung Hirschlatt leitet – und umgekehrt. Für Anlieger der Hirschlatter Straße in Kehlen und des Schilfwegs in Gunzenhaus ist in diesem Zeitraum die Zufahrt nur aus Richtung B 30 möglich.

Die Verkehrsfreigabe der Südumfahrung Kehlen ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen.