Bei einer Kontrolle in Meckenbeuren werden bei einem Autofahrer Drogen gefunden

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Hauptstraße in Meckenbeuren von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest und fanden im Fahrzeug zwei verbotene Messer und Drogen. Nach einer Blutprobe wurde bei dem Mann auf richterliche Anordnung seine Wohnung durchsucht, wo noch weitere Drogen gefunden wurden. Gegen den Mann wird bei der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. .