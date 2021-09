Bei einem Unfall zwischen Knellesberg und Unterennenmoos verletzen sich zwei Personen schwer

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Knellesberg und Unterennenmoos ereignet hat. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Unfallursache kollidierte laut Polizeibericht der VW Sharan einer 47-Jährigen mit dem VW Golf eines entgegenkommenden 23-Jährigen. Beide Fahrer, die allein in ihrem Wagen unterwegs waren, konnten sich eigenständig aus den erheblich beschädigten Autos befreien und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Autos, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 5000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tettnang und Meckenbeuren waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Friedrichshafen geführt und dauern noch an.