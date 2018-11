Bei den Wasserversorgern gibt es neue Konstellationen

Seit 1. Juli hat der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS) die technische Betriebsführung für den Zweckverband Gehrenberg Wasserversorgung (GWG) inne, zu dem auch die Gemeinde Oberteuringen gehört. In der Sitzung am Montag im Meckenbeurer Rathaus hat ZWUS-Geschäftsführer Simon Vallaster in einer ersten Zwischenbilanz dargelegt, was bisher geschehen ist.

„Es funktioniert“, fasst Vallaster den Werdegang auf Anfrage zusammen. War in den ersten drei Monaten noch keine Bereitschaft eingerichtet, so hat sich dies zum 1. Oktober geändert: Seither haben die Techniker von ZWUS und Wasserwerk Meckenbeuren auch den Bereitschaftsdienst für den Versorgungsbereich der „Gehrenberger“ übernommen.

Eingearbeitet hat sie deren langjähriger Wassermeister, Manfred Rudhart. Zwar hat er im Oktober seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Doch wird er bis zum Jahresende noch auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung beratend zur Seite stehen „und bringt so seine Erfahrung wertvoll mit ein“, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Dass die Gehrenberg-Wasserversorgung die technische Betriebsführung als Dienstleistung ausgeschrieben und der ZWUS als langjähriger Partner der „Gehrenberger“ das Rennen gemacht hatte, war auch der Personalsituation geschuldet: Da es immer schwieriger werde, gutes Personal für eine wichtige Aufgabe wie die Trinkwasserversorgung zu finden und insbesondere Bereitschaftsdienst rund um die Uhr nur von einem größeren Team sichergestellt werden könne, hatte der GWG diesen Weg eingeschlagen.

Doch auch auf das Wasserwerk Meckenbeuren kommen weitere Aufgaben zu. Auf 2019 hin wird die privat organisierte Wassergruppe Schwarzenbach die Versorgungsverpflichtung an die Gemeinde Meckenbeuren abgeben – und damit an das Wasserwerk. Was laut Sitzungsvorlage mit personellem wie sächlichem Ressourcenbedarf verbunden ist – und weitergehende Überlegungen auslöst: Eine Personalbedarfsanalyse für den technischen Bereich ist angesagt.

Derzeit sind ZWUS und Wasserwerk hier mit 5,9 Vollzeitstellen besetzt – darunter ein Wassermeister und ein Techniker in Fortbildung zum Wassermeister. Weiter heißt es in der Vorlage: „Da ein Mitarbeiter den ZWUS voraussichtlich im Juni 2019 altershalber verlässt, reduziert sich der Schlüssel auf dann 4,9 Vollzeitstellen. Vor Betriebsführung GWG lag der Stellenschlüssel bei 4,0 Vollzeitstellen.“