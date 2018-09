Bei den Herz-Schmerz-Symphonikern geht’s rund

Musikanten aller Altersklassen hat Eugen Schmidberger zu Herz-Schmerz-Symphonikern gemacht und mit ihnen das Schwabenland auf Münchens Traditionsfest hervorragend musikalisch vertreten. 40 Stücke und ein vielfaches Hoch auf die Gemütlichkeit haben sie abgeliefert und die Gäste restlos begeistert. Wenn’s nach dem Festwirt geht, sind sie auch 2019 wieder dabei.

„Wir haben einen riesen Eindruck hinterlassen“, freut sich Eugen Schmidberger, der besonders stolz ist auf seine Musikanten und genau weiß, was von ihnen abverlangt wurde. Vier Stunden Programm waren die Bedingung. Vier Stunden Marsch, Polka und Walzer und ein ganz bestimmtes Repertoire. Die Münchner überlassen nichts dem Zufall, wissen genau, was ankommt und was die Gäste wünschen – und die Kehlener haben geliefert. So gut, dass der Wirt sie am liebsten gleich fürs nächste Jahr fest engagiert hätte. Doch das hat er nicht alleine zu entscheiden. Die Aussichten dafür sind aber bestens.

Da hat sich das viele Proben gelohnt. 70 Prozent der Stücke haben die Kehlener neu einstudiert und damit ihr Repertoire in nur wenigen Monaten gewaltig gesteigert. „Wir haben alles gegeben“, sagt dazu Adelheid Baier und schaut bewundernd auch auf die Senioren der Symphoniker, von denen der Älteste stolze 86 Jahre alt ist. „Das war ein absolut toller Tag“, freut sie sich noch immer und ihre Augen leuchten, wenn sie von der Truppe erzählt, „die das ganze Jahr über eine herzliche Kameradschaft pflegt und mit viel Leidenschaft Musik macht. Einfach nur zum Spaß, ohne den Druck vieler Auftritte und Verpflichtungen“. Umso beachtenswerter ist der Auftritt auf dem Oktoberfest, den Manfred Vogel als „Volltreffer, den die Kapelle abgeliefert hat“ bezeichnet.

50 Jahre war Vogel aktiver Musikant in Kehlens Musikkapelle und hat sich zwei Jahre nach seinem Abschied zu den Herz-Schmerz-Symphonikern überreden lassen. Ein Entschluss, den er keinen Tag bereut hat. Heute spielt er wieder die große Trommel und ist Eugen Schmidberger dankbar für seinen Einsatz: „Er ist ein perfekter Profi in allen Belangen, menschlich und musikalisch sowieso.“

Voller Stolz sagt er: „Ich wurde noch nie so rangenommen.“ Aber alle Anstrengung ist vergessen nach diesem schönen Erlebnis und Erfolg auf Münchens Wiesn. Mit der Herz-Schmerz-Polka sind sie durchgestartet und haben mit dem Bayerischen Defiliermarsch die Bayern im Sturm erobert. Haben auf dem historischen Karussell im Museumszelt die Fischerin vom Bodensee nicht nur einmal erklingen lassen und wurden begleitet von vielen Gästen und Fotografen, die sich diese Schau nicht entgehen ließen, bis hin zum gefühlvollen „Servus, Pfüat Gott und Auf Wiedersehn“. Dieses wird 2019 ja vielleicht schon wahr.