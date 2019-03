Begeisterung verleiht Flügel

Die vielen Teilnehmerinnnen – und zwei Teilnehmer – des 22. Frauenfrühstücks in Kehlen haben ein leckeres Frühstück genossen, mit Freunden geplaudert und der Klaviermusik von Brigitte Götz gelauscht. Außerdem riet Beraterin Judith Manok-Grundler in ihrem Vortrag: „Glauben Sie an sich und ihre Fähigkeiten und graben Sie mit Begeisterung nach ihren verborgenen Schätzen.“

Auf dieses Thema ging auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in Ihrer Begrüßungsansprache ein. „Entdecken Sie tagtäglich all die kleinen Schönheiten und schönen Kleinigkeiten,“ wünschte sie den Frauen. „Mich begeistert, was tief in uns steckt“, erzählte sie und fand: „Wir haben alle unser Päckle zu tragen, aber auch einen Schatz von Talenten.“ Wer seine Talente nutzt ist ihrer Ansicht nach ein freier und froher Mensch, der dem Alltag gelassen gegenübertreten kann. „Hier ist viel Frauenpower versammelt“, so Kugel.

Gemeinsam eingeladen hatten zum Frühstückstreffen wieder die evangelische Kirche, der katholische Frauenbund, der Landfrauenverband, die Lebensräume für Jung und Alt und die Seniorenkreise Kehlen und Meckenbeuren. Knapp 70 Frauen und zwei Männer waren der Einladung ins Gemeindehaus St. Verena in Kehlen gefolgt „Wir brauchen nur ein Treffen, um diesen Vormittag vorzubereiten, weil jede Organisation ihre Aufgaben hat und sich selbstständig darum kümmert“, erzählt Ingrid Daub (Lebensräume für Jung und Alt), die sich seit sieben Jahren um das Frühstückstreffen kümmert. Die einen decken die Tische. Um das leckere Frühstück aus frischen und regionalen Produkten kümmern sich zum Beispiel die Landfrauen.

Auch in diesem Jahr durfte Ingrid Daub wieder durch ein inspirierendes Programm führen. Brigitte Götz, die Kantorin von St. Verena, hatte das musikalische Programm mit Bedacht zusammengestellt und präsentierte heitere Klavierstücke, die gut zum Thema des Vormittags und zu dem sonnigen Frühlingsmorgen passten.

„Livemusik aus der Gemeinde hören ist viel schöner als Musik aus dem Radio“, findet Monika Auchter, die schon seit Jahren zum Frühstückstreffen kommt: „Die Gemeinschaft ist schön. Soviel Frauen auf einem Haufen. Das macht Spaß.“ Für die interessanten Vorträge und das Treffen mit Nachbarn und Freunden interessiert sich auch Maria Kebig, die an diesem Vormittag neben ihr sitzt. „Da kann ich Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wieder mal treffen“, ergänzt Annelies Schwindl von gegenüber.

Judith Manok-Grundler versuchte mit ihrem Vortrag einen Funken für die Begeisterung zu schlagen. Unter dem Titel „Begeisterung verleiht uns Flügel“ plädierte die individualpsychologische Beraterin aus Überlingen für lebenslanges Lernen und riet, jeden Augenblick bewusst zu genießen. „Schauen Sie mal kleinen Kindern zu. Die leben mit Begeisterung im Moment. Erinnern Sie sich daran, was sie selbst als Kind begeisterte. Sie brauchen heute nicht mehr auf Bäume klettern. Sie können sich trotzdem am Wald erfreuen.“ Wenn ich dafür brenne, Italienisch zu lernen, schaffe ich es auch mit 80 noch“, glaubt sie. Frauen sollten ihrer Meinung nach lernen, sich selbst zu loben für das, was sie können und das, was sie täglich tun. „Der Ernst des Lebens und die Alltagsroutine sind der Tod der Begeisterung“, warnt sie.

Hanni von Elsacker von der evangelischen Kirche bedankte sich bei Judith Manok-Grundler für ihren anregenden Vortrag. „Haben Sie Mut zur individuellen Begeisterung“ ermunterte sie die Teilnehmerinnen.

Übrigens: An diesem Morgen sitzen auch zwei Männer am Frühstückstisch im Gemeindehaus. Dietmar Sauer ist zusammen mit seiner Frau Angelika gekommen. „Wir haben uns zwar auch am Frühstück erfreut, sind aber vor allem hier, um den Vortrag zu hören.“ Fast allein zwischen vielen Frauen zu sein, ist für ihn kein Hinderungsgrund.