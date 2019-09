Beckmann und Band sind Gast am Gleis 1

Reinhold Beckmann und seine Band sind am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1 zu Gast. Als Sportreporter und Talkmaster ist Beckmann ein Begriff. Er ist aber auch ein Singer-Songwriter mit Herzblut, und die Musik hat sein Leben neu sortiert, so die Vorschau. An seiner Gitarre und mit seiner Band präsentiere Reinhold Beckmann sein neues Album „Freispiel“ mit tollen Texten, Balladen mit Folk- und Country-Einflüssen, dabei gibt es auch druckvolle Ausflüge ins Rockige. Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Gresser in der Hauptstraße in Meckenbeuren, Telefon 07542 / 47 11, Eintrittskarten im Vorverkauf zu 15, an der Abendkasse zu 18 Euro.