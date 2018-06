39 Mitarbeiter der Liebenau Berufsbildungswerk gemeinnützige GmbH – so viele wie noch nie – haben in Ravensburg ihr Dienstjubiläum zwischen zehn und 35 Jahren gefeiert. „Dies ist ein Moment, um Danke zu sagen“, erklärte Geschäftsführer Herbert Lüdtke. Das Fest zum Jubiläum bringe zum Ausdruck, dass in der Stiftung Liebenau getreu dem Motto „In unserer Mitte – Der Mensch“, auch der Mitarbeiter Wertschätzung erhalte.

Alle Jubilare haben es in der Bildungseinrichtung mit ihren zwei Sonderberufsschulen, dem Berufsbildungswerk Adolf Aich Ravensburg und dem Regionalen Ausbildungszentrum Ulm, mit Menschen mit Lernbehinderung, mit psychischer oder sozialer Beeinträchtigung, mit Wiedereinsteigern sowie Arbeitnehmern und Arbeitsuchenden, die sich beruflich qualifizieren möchten, zu tun. Dabei gelte es, Veränderungen wahrzunehmen, in die Arbeit zu integrieren und umzusetzen. „Was zählt, ist ein guter Umgang und ein faires Miteinander.“ Dies bedeute für die Mitarbeiter, dass sie nicht nur funktionieren, sondern sich untereinander zum Wohle der Auszubildenden und Klienten in Beziehung setzen. „Heute können Sie stolz auf das Geschaffte sein und sich darüber freuen“, so Lüdtke.

Die Jubilare mit zehnjähriger Betriebszugehörigkeit bat der Geschäftsführer um ein kurzes Statement zu ihrem Berufsleben. „Ich freue mich ganz besonders, wenn ich ehemalige Schüler treffe, die jetzt ein eigenständiges Leben führen“, brachte ein Mitarbeiter seine Motivation für den Beruf auf den Punkt. Andere fühlen sich dem Unternehmen verbunden und schätzen die abwechslungsreiche Arbeit. Einer der Jubilare erklärte, dass er hier selbst als damals 50-Jähriger eine neue berufliche Chance bekommen habe.

Ständige Veränderungen

Im Namen der Mitarbeitervertretung gratulierte Vorsitzender Bernd Vollers zum jeweiligen Jubiläum. „Die zehnjährigen Jubilare formulierten es, und die längerjährigen Jubilare wären wohl nicht so lange im Unternehmen geblieben – alle arbeiten sehr gerne im Liebenauer Berufsbildungswerk.“ Und dies, obwohl aufgrund ständiger Veränderungen nicht immer automatisch alles rund laufe. „Das zeigt, wie engagiert und flexibel ihr seid. Auf das Erreichte könnt ihr wirklich stolz sein“, sagte Bernd Vollers, der für die kommenden Berufsjahre alles Gute und viel Erfolg wünschte.