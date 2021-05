Baustellenfahrzeug beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag und Montagmorgen an zwei Arbeitsmaschinen, die bei der alten Kiesgrube in der Straße „Ketzenbühl“ in Meckenbeuren-Langentrog abgestellt waren, einen Sachschaden im vierstelligen Bereich angerichtet.

An einer Planierraupe schlugen die Täter laut Polizeibericht eine Seitenscheibe ein, die Seitenscheiben eines Radladers warfen sie mit einem großen Stein ein. Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07542 / 93710 mit dem Polizeiposten Tettnang in Verbindung zu setzen.