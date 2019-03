Basar-Trilogie beginnt in Brochenzell

Dreimal bietet sich Interessierten in den nächsten Wochen Gelegenheit, bei einem Basar auf Meckenbeurer Gemarkung Kinderkleider zu erwerben. Den Anfang macht am Sonntag, 10. März, von 14 bis 16 Uhr der Flohmarkt „Rund ums Kind“ in der Humpishalle in Brochenzell. Den Erlös lässt das Basarteam Brochenzell der Grundschule zukommen.

Sechs Tage später ist es in Kehlen soweit: In der Karl-Brugger-Halle steigt am Samstag, 16. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr der große Kinderkleiderflohmarkt, zu dem das Flohmarktteam Kehlen einlädt. Hier wie in Brochenzell gilt: Schwangere mit Mutterpass haben bereits eine halbe Stunde zuvor Zutritt.

Den Abschluss macht am Samstag, 30. März, der Basar rund ums Kind im Gallussaal der Stiftung Liebenau, der von 14 bis 16 Uhr über die Bühne geht. Veranstalter ist hier die Kindertageseinrichtung Liebenau.