Barbara Zoll ist als Schulleiterin in Langentrog offiziell im Amt

Herzlichkeit und Freude haben die Amtseinsetzung von Barbara Zoll am Freitagmittag bestimmt. Nach Monaten kommissarischer Führung war sie im Herbst 2018 zur offiziellen Leiterin der Eduard-Mörike-Schule in Langentrog-Liebenau ernannt worden. Fürs Kollegium führte Sabine Steinbeck durch die Feier. „Wir sind dankbar und froh, dass deine Begabungen die ganze Schule bereichern“, richtete sie das Wort an Barbara Zoll.

In die gleiche Kerbe schlug Stefanie d’Elia für den Elternbeirat. „Wir würden Sie nicht mehr hergeben wollen“, freute sie sich über die wertvolle Zusammenarbeit. Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Offenheit – all das zeichne Barbara Zoll aus, gerade auch im Umgang mit den Kindern.

Seitens der Schulleiter gratulierte Andrea Rist. Die geschäftsführende Leiterin der hiesigen Schulen bescheinigte Zoll, „dass du mit deinem Team dafür sorgst, dass die gute Arbeit fortgeführt wird“, samt der Aussicht: „Dieser Job wird niemals langweilig.“ Auch auf die Rahmenbedingungen ging Andrea Rist ein – sei es den allgemeinen Lehrermangel oder zurückgehende Schülerzahlen. „Zum Glück“ scheine es dabei in Langentrog „einen gegenläufigen Trend“ zu geben, wusste Rist.

Schuldekanin Birgit Rathgeb-Schmitt überbrachte die „guten Wünsche“ der beiden Kirchen. Das Fest zeige, „welche Bedeutung Ihr Aufbruch, Ihr Wagnis für uns hat“.

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg“, mit diesem Zitat von Henry Ford drückte Martina Biegger für den Schulförderverein ihre Wertschätzung der neuen Schulleiterin aus. „Immer kreativ“ investiere Barbara Zoll auch dort viel Zeit für die Schule, wo es niemand sehe.

„Ein Heimspiel“ war es Sabine Steinbeck zufolge für die Bürgermeisterin – hatte Elisabeth Kugel doch als Schulsozialarbeiterin die Eduard-Mörike-Schule mit ihren rund 40 Kindern über viele Jahre begleitet. „Wirklich glücklich“ sei die Gemeinde, „dass wir dich als Schulleiterin gewinnen konnten“, sprach sie Barbara Zoll an. Als „wortortnah und kinderfreundlich“ hob sie das Bildungshaus hervor, „das wir noch lange erhalten wollen“, auch wenn landesweit Kleinstschulen um ihr Überleben kämpfen müssen.

Die „kleine, aber feine Schule“ in Langentrog habe vieles zu bieten, wusste Elisabeth Kugel aus eigener Erfahrung – „weit weg von Anonymität, Oberflächlichkeit oder Gleichgültigkeit“. Als Grund, dass hier ein Wohlgefühl in überschaubarer Gemeinschaft möglich sei, nannte die Bürgermeisterin: „Hier geht viel, weil alle mithelfen“ – was sich auf den ganzen Ort bezieht.

„Das ist eine besondere Schule“ – dieses Gefühl gab auch Martina Plümacher wider. Die Schulrätin am Schulamt Markdorf skizzierte die freundliche, direkte und zupackende Art von Barbara Zoll, bei der bemerkbar sei: „Es liegt Ihnen, die Menschen mitzunehmen und zu begeistern.“ Ganz wichtig sei der neuen Leiterin „das Miteinander aller“.

Das Schlusswort auf der Rednerliste, die nur aus Frauen bestand, hatte Barbara Zoll. „Das ist in meinem Zukunftsplan nicht vorgesehen“, habe sie 2017 in Sachen Schulleitung gedacht. Doch habe sie schnell gemerkt: „Es macht mir viel Freude und ich kann viel einbringen.“

Was ein Bekenntnis beinhaltete, sei die Eduard-Mörike-Schule „für mich ein Stück Heimat geworden“, zumal alle an einem Strang ziehen. Daher gibt es auch keine Furcht vor Herausforderungen – „sie dürfen kommen, wir freuen uns.“

Allseits Komplimente gab es für die Beiträge der Kinder und Lehrer – sei es für das Lied zur Begrüßung, die gereimten Gedanken zum Schulalltag (mit Aufgaben wie „Elternbriefe verfassen, die keine Fragen offenlassen“), den „Blumenwalzer“ aus der Nussknacker-Suite oder das Lied der Dreier und Vierer, die glaubhaft bekundeten: „Schule ist mehr mehr mehr.“

Nahtlos reihte sich der viel beklatschte Beitrag von Kollegium, Sekretariat und Betreuung ein: „Lass uns Neues wagen“, blickten sie nach vorn, wie es auch anschließend die Gespräche beim Umtrunk taten.