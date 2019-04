Bank beherbergt ungebetene Gäste

Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 45 und 55 Jahren und mutmaßlich ohne festen Wohnsitz wurden am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von Angestellten eines Geldinstituts in der Hauptstraße in einem Konferenzraum im Obergeschoss entdeckt. Wie sich herausstellte, hatten die beiden im Laufe der Nacht den Selbstbedienungsbereich im Erdgeschoss betreten, waren von dort unerlaubterweise ins Obergeschoss gegangen und hatten dort einen mutmaßlich unverschlossenen Raum vorgefunden. In diesem legten sie sich zum Schlafen nieder. Im Rahmen der Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung gab der 45-Jährige gegenüber den Beamten zunächst unrichtige Personalien an und beleidigte die Polizisten im weiteren Verlauf. Beide Personen gelangen wegen Hausfriedensbruchs, der Jüngere zusätzlich wegen seiner Ausfälligkeiten, zur Anzeige.