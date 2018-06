Bald sind Familienwochen im Spieleland

Bei den Familienwochen im Ravensburger Spieleland, vom 13. Juni bis 1. Juli, können Familien wieder richtig sparen: Spiel, Spaß und Action gibt es dann bereits für 111 Euro. So können Familien mit zwei Erwachsenen und beliebig vielen eigenen Kindern den Freizeitpark am Bodensee besuchen. Auch Großeltern, die gerne mit ihren Enkelkindern das Spieleland erleben möchten, profitieren von dem Angebot, schreibt das Spieleland in einer Mitteilung. So sparen bereits Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern gegenüber dem normalen Eintrittspreis. Die Tickets zu den Familienwochen sind ab sofort ausschließlich im Online-Shop des Ravensburger Spielelands erhältlich und nur während des Aktionszeitraums vom 13. Juni bis 1. Juli im Park einlösbar.

Weitere Informationen unter Telefon 07542 / 40 00 und unter