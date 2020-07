Bahn bereitet den „großen Wurf“ am Übergang in Kehlen vor

Ludwig Gehring sorgt sich. Vor Zuständen wie am Wolfgangsee oder anderen Urlaubsregionen, die zum Corona-Hotspot wurden. In den vergangenen Tagen sind beim Lindauer Kreisvorsitzenden des Gaststättenverbands Dehoga immer wieder Beschwerden gelandet. Über Restaurants, die Hygiene- und Abstandsregelungen nicht mehr einhalten. Nach einem Appell des Landrats kündigt nun auch die Polizei an, am Wochenende verstärkt zu kontrollieren.

„Covid 19, der Virus, ist immer noch unter uns und durch die steigenden Infektionszahlen nicht zu ...