Babybasar Brochenzell wieder gut besucht

Skianzug, Babymütze oder Spielzeugtraktor - beim Basar rund um’s Kind am Sonntag, 18. September, in der Humpishalle in Meckenbeuren-Brochenzell wurden Eltern und Kinder fündig. Auf 59 Tischen boten die Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Waren an und mehrere hundert Käufer kamen und kauften, was für Herbst und Winter benötigt wird. Coronabedingt musste der Kuchenverkauf zwar ausfallen, das Basarteam bot aber Waffeln, Saiten und Butterbrezeln an, was rege angenommen wurde. Dadurch und durch die Tischgebühr kam Geld für einen guten Zweck zusammen. Wie viel genau und wohin das Geld gespendet wird, das geben die Organisatoren noch bekannt. Was jedoch feststeht, ist der Termin für den Frühjahrsbasar: dieser findet am Sonntag, 5. März 2023 statt.