B 467 – Richtung Ravensburg rollt der Verkehr wieder

Mit geringfügiger Verzögerung ist die B 467 in Richtung Ravensburg wieder befahrbar. Seit Montag um 13.30 Uhr ist dies möglich, wie Dirk Abel (Pressesprecher Regierungspräsidium) auf SZ-Anfrage mitteilt. Angekündigt war solches fürs Wochenende gewesen, nachdem zuvor 14 Tage lang Vollsperrung geherrscht hatte – bedingt durch Anschlussarbeiten der B 30 neu an die B 467 alt (Höhe Hegenberg). Am Montagmorgen waren noch Baustellenfahrzeuge auf der B 467 zugange gewesen.

Was den weiteren Ablauf angeht, bleibt die Umleitung von Ravensburg kommend in Richtung Liebenau noch bis Freitag, 26. Oktober, bestehen, bestätigt Abel. Falls die Fahrbahnmarkierung wegen Schlechtwetter nicht aufgebracht werden kann, dürfte sich dem RP-Sprecher zufolge die Freigabe verschieben.

Nicht verschoben wird der B-30-Infoabend, zu dem ab 18.30 Uhr alle Interessierten am Dienstag, 23. Oktober, in Brochenzells Humpishalle eingeladen sind.