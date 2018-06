B 30 neu: Artenschutz schafft „neue Faktenlage“

Bewegung in Sachen B 30 neu: Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen hatte zur Besprechung geladen (siehe gestrige SZ), mit der die großen Fragezeichen hinter den Trassen West und Ost öffentlich wurden. Wie dies drei der vier Gesprächspartner empfunden haben, hat die SZ ebenso nachgefragt wie sie sich mit offenen Fragen ans RP gewandt hat. Im Einzelnen:

Neues: Als neu im RP-Pressetext darf die Aussage gelten: „Aus rein verkehrlichen Aspekten wie beispielsweise Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Entlastung von Meckenbeuren im Zuge der B 30 alt gibt es keine entscheidungserheblichen Unterschiede zwischen den Varianten.“ Dies hatte der Gemeinderat Meckenbeuren bei der Entscheidung pro West im Frühjahr 2017 anders gesehen (unter anderem mit Verweis auf die 85 000 Mehrkilometer bei der Ost-Option). Die Frage der SZ daher ans RP: „Was unterscheidet Ihre Gewichtung unter rein verkehrlichen Aspekten von jener der Gemeinde Meckenbeuren im März 2017?“

Dazu teilt Dirk Abel als Leiter der Koordinierungs- und Pressestelle mit: „Für jede der Varianten gibt es verkehrstechnische Unterschiede wie zum Beispiel die Fahrleistung im Gesamtuntersuchungsraum, Bündelungswirkungen und die Entlastung verschiedener Netzbestandteile. Die Verkehrswirksamkeit in Bezug auf eine leistungsfähige Hauptverkehrsachse zwischen Friedrichshafen und Ravensburg, die Verkehrssicherheit oder die Entlastungswirkung der gesamten Gemeinde Meckenbeuren erfüllen aber alle drei Varianten. Dadurch sind in der Gesamtschau aller verkehrlichen Aspekte die Varianten West, Mitte und Ost als annähernd gleichwertig einzustufen.“

Gleichfalls neu die RP-Aussage: „Insbesondere die Varianten West und Mitte sind nach aktuellen Gutachten mit sehr hohen Beeinträchtigungen für den Arten- und Biotopschutz verbunden.“ Ob diesen Beeinträchtigungen der Rang von Verbotstatbeständen zukommt, wollte die SZ in ihrer Nachfrage wissen. Abel dazu: „In aktuellen Gutachten wird bei den Varianten West und Mitte jeweils die Berührung mehrerer Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für verschiedene Arten/Artengruppen wie beispielsweise den Grauspecht und die Haselmaus prognostiziert, teils in hohem Umfang. Auch die Variante Ost ist bezogen auf den Artenschutz nicht konfliktfrei, weist aber im Vergleich ein deutlich geringeres Konfliktpotential auf.“

Aus Meckenbeurer Sicht: „Dieser Termin war wichtig und hat viele Fragen geklärt“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. Ihr sei bewusst, dass die neue Faktenlage zwiespältige Reaktionen auslösen werde und für manche Gemeinderäte nach den vielen Vorbereitungen auch ernüchternd sei. Andererseits sei es gut, dass die Information nun offiziell erfolgt sei. Die Bürgermeisterin sieht sich dadurch auch in ihrer Einschätzung der Lage bestätigt, teilt sie mit.

Die Trasse West werde inzwischen vom RP sehr in Frage gestellt, so ihr Eindruck. Die Rede sei von „Verbotstatbeständen“ aufgrund der neuen EU-Gesetzgebung. Diese wären nur außer Kraft zu setzen, wenn es keine vertretbare Alternative gebe. Die sieht Tübingen aber offenbar in der Trasse Ost.

Eines sei ihr nochmals klar geworden, so Kugel: Im Zentrum der RP-Planungen stehe ein Verfahren, das auf eine absolute Rechtssicherheit und Unangreifbarkeit abzielt. „Mir ist in diesem Gespräch deutlich geworden, wie vielschichtig dieser ganze Planungsprozess ist und wie zeitintensiv die Abstimmungen sind zwischen den Ebenen RP/Land/Bund“, so Kugel. Das RP habe dargestellt, dass die EU-Gesetze zum Natur-und Artenschutz ein hohes Rechtsgut darstellen. Die im Gutachten auftauchenden „Verbotstatbestände“ führten zu einer neuen Faktenlage. Dies erfordere eine Neubewertung der Situation: „Ich werde mich als Bürgermeisterin dafür stark machen, dass sich unser Gemeinderat mit den neuen Fakten differenziert und sachorientiert auseinandersetzen wird.“ Ziel müsse eine möglichst schnelle Lösung zur Entlastung betroffener Bürger sein.

Aus Tettnanger Sicht: Auch bei Bürgermeister Bruno Walter hat die SZ nachgehakt. Seine Eindrücke aus der Sitzung: „Die Komplexität ist allen Beteiligten sehr bewusst. Ein besonderes Augenmerk muss und wird auf die Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft gelegt. Was auch uns sehr wichtig ist.“

Was die Position der Stadt Tettnang angeht: „Wir priorisieren aus verkehrlicher Sicht die West-Trasse. Es haben allerdings in der jüngeren Zeit keine weiteren Abstimmungen mehr stattgefunden, da die Ergebnisse insbesondere das Umwelt- und Naturschutzgutachten wie auch Artenschutz noch nicht vorlagen.“

Und befragt zu den Verzögerungen: „Die Bearbeitung der Gutachten war sehr aufwendig, die Komplexität der Zusammenhänge und der zu klärenden Punkte sehr hoch. Ebenso musste dies ja auch mit dem Verkehrsministerium von Land und Bund abgestimmt werden. Auch dies war sehr zeitintensiv.“

Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen nahm an dem Gespräch teil, aus dem er „zuversichtlich“ herausgegangen sei. „Es ist klar geworden, dass alle Seiten eine Lösung für die B 30 Umfahrung für Meckenbeuren finden wollen. Insbesondere sind die finanziellen Voraussetzungen seitens des Bundes durch den Bundesverkehrswegeplan geschaffen. Auch das Regierungspräsidium Tübingen ist bereit, trotz der geringen personellen Planungskapazitäten die Maßnahme voranzutreiben“, so sein Eindruck.

Und weiter: „Unabhängig davon, welche Trasse nach der Verkehrsabwägung und Abwägung der Umweltbelange zum Tragen kommt, geht es nun darum, auch in der Region diese historische Chance zu nutzen.“

So soll es weitergehen: Nach dem Quartett, zu dem auch Regionalverbands-Direktor Franke gehörte, soll als nächstes der verwaltungsinterne Lenkungskreis informiert werden. Ihm gehört Elisabeth Kugel an.

Was ebenso vor der Sommerpause geplant ist wie die Information der Gemeinderäte von Meckenbeuren und Tettnang. Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung soll der aktuelle Planungsstand mitgeteilt werden.

Und danach werde auch die Öffentlichkeit informiert: „Eine öffentliche Veranstaltung soll voraussichtlich im vierten Quartal 2018 stattfinden“, heißt es dazu von Dirk Abel.

Befragt zu Verzögerungen, teilt er mit: „Im Jahr 2017 wurden notwendige Gutachten und Unterlagen für eine Projektabstimmung mit dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und Bundesverkehrsministerium erstellt.“ Diese Abstimmung sei Ende 2017 eingeleitet worden.