Bürgermeisterin teilt ihre Zukunftsvisionen für Meckenbeuren

Der Ruf nach einem Paritätsgesetz für Frauen, in Meckenbeuren muss er nicht erklingen: Das hat der Bürgerempfang in der Mensa des Bildungszentrums am Freitagabend gezeigt. Vor fast 350 Zuhörern standen die Rede von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und die musikalischen Beiträge der „Frauenbande“ im Vordergrund.

Die teils namentliche Begrüßung der Gäste stand Karl Gälle als erstem Stellvertreter der Bürgermeisterin zu. Er verband einen kurzen Ausflug in die Kommunalpolitik damit, dass er Bürgermeisterin, Verwaltung und Ratskollegen „für das vertrauensvolle Miteinander“ dankte. Freilich mit dem Beisatz: „Es wäre vermessen und unehrlich zu behaupten, dass unsere Zusammenarbeit immer in vollster Harmonie und ohne gegensätzliche Meinungen vonstatten gegangen wäre.“ Und: „Wir haben diskutiert, wir haben gestritten, wir haben uns zusammengerauft“ – dies stets „mit unseren Aufgaben für Meckenbeuren vor Augen“.

„Was macht Meckenbeuren markant, charmant und brillant?“, darauf ging Elisabeth Kugel in den nächsten 45 Minuten ein. Um die Potenziale Einzelner, von Teams oder Organisationseinheiten zur Entfaltung bringen zu können, brauche es ein positives Arbeitsumfeld samt einer offeneren Unternehmenskultur. „Wenn solche Statements aus der Wirtschaftswelt auch nur im Ansatz übertragbar sind auf eine Kommune, ein Gemeinwesen wie das unsere, dann liegt doch die Frage nahe, welches Potenzial Meckenbeuren hat“, erläuterte die Bürgermeisterin, wie sie auf die Fragestellung des Abends kam.

Bei „markant“ nannte sie als Erstes die Lage, samt Ortschaften und Weilern. „Unsere Ortsteile gehören zusammen und sind trotzdem eigenständig“: Als „gut und erhaltenswert“ sah sie diese Besonderheit an – „das ist unsere Seele, die wesentliche Facette des Potenzials, die wir uns allerdings auch einiges kosten lassen und die verwaltet sein will.“

„Markant“ seien auch die Verkehrsadern, zuvorderst die B 30-neu, bei der Elisabeth Kugel übermitteln konnte: „Jedenfalls hat das Bundesministerium für Verkehr Wort gehalten und seine Überprüfung zur Linienempfehlung der B 30 neu pünktlich zum Jahresende 2018 veröffentlicht: Alle beteiligten Ämter und Fachministerien kommen zum selben Schluss, dass nur die Ost-Variante zukunftsfähig und rechtlich machbar sein wird.“

Vollbesetzte Stuhlreihen und zahlreiche Stehplätze: Der öffentliche Bürgerempfang ist in Meckenbeuren ein Anziehungspunkt. (Foto: Roland Weiß)

Die Bürgermeisterin weiter: „Auch wenn dieses Ergebnis für viel immer noch unglaublich erscheint, Widerwillen und Ohnmacht auslöst, so kommen wir nur weiter, wenn wir die Vernunft regieren lassen und konstruktiv signalisieren, dass wir uns jetzt in die weiteren Planungsstufen der Ost-Variante einmischen. Die Gefahr wäre sonst groß, dass die Planungskräfte abgezogen werden für andere Straßenprojekte und unsere Region leer ausgeht. Und eine Nulllösung können wir uns nicht leisten.“

Abschließendes Argument unter „markant“: dass man innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Grünen sei – „unbezahlbar und unschätzbar“.

„Charme“ sprach Elisabeth Kugel dann neben den Schlössern in Liebenau und Brochenzell dem Kulturschuppen zu, aber auch den zahlreichen sozialen Initiativen und der „tollen Bildungslandschaft“. Meckenbeuren biete zudem „eine herausragende Lebens- und Freizeitqualität für nahezu alle Interessen“.

Und die Brillanz – was strahlt von Meckenbeuren aus? Kugels wichtigste Antwort dazu: „Jeder und jede Einzelne“, eben die Menschen am Ort „mit ihrem kreativen Potenzial und ihrer Schaffenskraft“.

Elisabeth Kugel (Foto: Roland Weiß)

Ebenfalls ein Strahlen vermittle der Einzelhandel, den die Bürgermeisterin als passende Ergänzung zum Angebot in Tettnang bezeichnete. „Vielleicht wäre hier eine interkommunale Marketingstrategie lohnend“ stellte sie als Frage und als Impuls in den Raum, von denen sie in der Folge mehrere stellte und setzte (siehe nebenstehenden Kasten). Zudem führte sie etliche „Facetten des Brillanten“ auf – von den erfolgreichen Unternehmern vor Ort bis zur Sternsingeraktion.

Den Jahresrückblick hielt Elisabeth Kugel kurz und verwies auf die neue zwölfseitige Broschüre. Ihr eigenes Fazit zu 2018: „Mein wichtigster Eindruck ist, dass Meckenbeuren seither lebendiger geworden ist und auf eine neue Art Verbindung sucht und Zusammenhalt lebt.“

Als positiv und großen Erfolg für sich selbst führte sie an: „Wir sind im Gespräch, der Umgangston ist anständig, die Diskussionen zumeist sachlich, das Informationsniveau ist gestiegen.“ Zufrieden stellte Kugel fest, „dass eine offensive Bürgerkommunikation an der richtigen Stelle die Grundlage ist für ein spannendes und fruchtbares Miteinander.“

Im Ausblick auf 2019 streifte die Bürgermeisterin die Eröffnung der neuen Halle („voraussichtlich im Mai“) und die Wahlen im gleichen Monat. Was die Europawahl betrifft, erntete der Halbsatz, sich bewusst zu machen, „wie sehr wir profitieren von diesem Zusammenschluss in Europa“, reichen Applaus.