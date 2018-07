Bürgermeister Schmid beim Antrittsbesuch

In Verbindung mit der Konzertreise des Jugendblasorchesters der Musikschule hat Bürgermeister Andreas Schmid mit Gattin Eva Müllerschön über das Pfingstwochenende die Gelegenheit zu einem Antrittsbesuch in der Partnergemeinde Kehlen/Luxemburg genutzt. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Franz Assfalg und Mitgliedern des Partnerschaftsausschusses wurden sie bei den luxemburgischen Freunden herzlich empfangen.

Bürgermeister Aloyse Paulus, Schöffe Marc Maas sowie Roby Kieffer vom Partnerschaftsausschuss hatten ein umfangreiches und interessantes Programm zusammengestellt, um dem neuen Amtskollegen die Partnergemeinde bestens zu präsentieren. Neben der Rundfahrt über den Kirchberg mit Philharmonie, Mudam, Bankenviertel und Europäischen Institutionen beeindruckten die Besichtigung der Altstadt mit ihren historischen Bauten, das Brennereimuseum sowie die Teilnahme am Ginsterfest in Wiltz und an der Springprozession in Echternach.

Mit zahlreichen Auftritten bereicherte das Meckenbeurer Jugendblasorchester den Besuch, so auch auf dem Place d’Armes in Luxemburg/Stadt, am Sonntag bei der Messe in Nospelt und abends beim gemeinsamen Konzert mit einigen jungen Musikanten aus der Partnergemeinde sowie beim Ginsterfest und der Springprozession. „Durch ihre Präsenz beweisen sie, dass sie zur Partnerschaft stehen“, dankte Roby Kieffer dem neuen Bürgermeister und meinte zu den jungen Musikanten: „Ihr seht, dass er Euch auch im Ausland nicht im Stich lässt“.

Jumelage 1993 gegründet

„Die Partnerschaft funktioniert, es wurden schon sehr viele Kontakte geknüpft“, freute sich Bürgermeister Aloyse Paulus mit Blick auf die 1993 gegründete Jumelage. „Wichtig ist, dass die Partnerschaft auch in Zukunft mit Elan weiter gepflegt wird“, so Aloyse Paulus. Bürgermeister Schmid verknüpfte die Friedenssituation auf der Welt mit der Europäischen Union und betonte die Wichtigkeit der gemeinsamen Partnerschaft. „Nur wenn persönliche Kontakte, insbesondere unter Jugendlichen zwischen den Ländern, zustande kommen und gelebt werden, kann Friede herrschen“.

Dank an Freunde und Musiker

Er fühle sich sehr gut aufgenommen, betonte Schmid und dankte den luxemburgischen Freunden wie auch dem Jugendblasorchester für seine Auftritte. „Ihr habt Eure Konzertreise gut gemeistert“, lobte er. Mit der Teilnahme an der Springprozession und einem Besuch vom Grab des Heiligen Willibrord in der Echternacher Basilika endete der Besuch und die Meckenbeurer Delegation startete wieder zur Heimreise Richtung Bodensee. (ce)